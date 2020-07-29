已婚男警偷吃！小三囂張踹門搶人　跩嗆：他每天都跟我做…正宮心碎

▲已婚男警在外偷吃，小三竟還侵門踏戶到正宮家搶人，甚至傳訊嗆聲，法官判賠30萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名小三小玲（化名）明知擔任警察的男子阿榮（化名）已婚，還有小孩，但仍與對方交往，期間更囂張地跑到正宮家踹門，還嗆聲，「他每天都跟我做愛呢」、「我剛跟妳老公爽完」等，讓正宮相當崩潰，最後決定提告。法院審理後，判小玲須賠償正宮30萬元。

正宮主張，她與阿榮結婚16年，育有一名女兒，由於阿榮工作關係，2人平日分居台北、桃園兩地，阿榮假日才會回到桃園家中。孰料，2019年8月15日小玲卻侵門踏戶跑到它們家踹門，要阿榮跟她一起回台北，甚至大吼稱自己才是阿榮老婆，正宮當下立刻報警，但沒想到阿榮卻被強行帶離。

正宮表示，踹門事件發生後不久，就經常收到小玲的嗆聲簡訊，內容包括，「他現在就在我身邊，跟我相愛著，他每天都跟我做愛呢。妳老公一輩子都不會離開我。」等，企圖破壞她多年的婚姻，導致阿榮最後也跟她提出離婚。

正宮還提到，小玲舉動越來越變本加厲，甚至使用阿榮的帳號傳訊，「我剛跟妳老公爽完。你滿意了嗎妳老公說好愛我他好愛我。我每天晚上都陪妳老公睡覺我怎麼會可悲。他說我是他最愛的人他的手機當然是我的。」一再顯示2人的不正當交往，讓她相當崩潰，於是提告求償。

法院審理期間，小玲並未到庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，而法官勘驗正公所提出的相關事證，認定小玲嚴重破壞正宮婚姻，侵害了正宮配偶權，因此判她須賠償正宮30萬元。全案可上訴。

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