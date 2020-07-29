文化部高官貪污原因曝！年收百萬卻包養酒女還送車…幫廠商搶補助2279萬

▲前文化部人文司長朱端皓負債上酒店，涉貪污收賄78萬元遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

前文化部人文司長朱瑞皓，年收入上百萬元，卻喜歡上酒店，過著入不敷出的負債生活，2015年間認識台北市出版商業同業公會理事長盧欽政等廠商後，陸續開口索賄、並接受招待出國，收取78萬多元不正利益，再利用職務之便，協助廠商取得政府補助10場書展共逾2279萬元，台北地檢署29日起訴朱與廠商等4人。

朱瑞皓在2014年7月到2018年7月，先後擔任文化部人文及出版司的副司長、司長，因涉及這起貪瀆弊案後，被調職國立傳藝中心副主任，結果又在傳藝中心任內，涉嫌項工程廠商收賄180萬元，日前已遭起訴，由法院審理中，北檢29日針對他在文化司任內的收賄案公告偵結。

▲台北市出版商業同業公會理事長盧欽政被起訴行賄等罪。（資料照／記者劉昌松攝）

起訴指出，朱瑞皓10年前投資失利後，和原配分居，時常到酒店消費，還要供養酒女生活費，幫酒女買車，長期入不敷出而積欠卡費，離婚隔年就再婚，共要扶養4名孩子，生活壓力沉重。

而台北市出版商業同業公會理事長盧欽政，及後來擔任副理事長的周均亮，為了要爭奪政府補助舉辦書展，提高自家出版的書籍曝光度，從2015年開始，直接告訴朱瑞皓「你有困難我們都會協助、支持」，朱一口答應，之後朱就以急需用錢等理由，陸續向盧、周收取現金賄款外，並接受廠商招待他和妻子到韓國、美國、泰國旅遊機票、住宿，總計不法所得達78萬多元。

▲台北市出版商業同業公會副理事長周均亮也遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

而廠商則是透過朱的協助，陸續取得2015年到2018年間，包括「東京書展案」、「泰國書展案」、「美國書展案」、「首爾書展案」、「越南書展案」等，10項共逾2279萬元的書展補助及採購案。台北地檢署29日除將朱瑞皓依《貪污治罪條例》收賄罪嫌起訴外，另依行賄、詐欺等罪嫌，起訴盧、周以及公會的高姓女會計。

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