帶人妻進摩鐵慘被抓包...他辯：家中馬桶故障　軍人夫戴綠帽怒告

記者徐愷昕／高雄報導

陳姓男子與羅姓女子在臉書認識後擦出愛火！2019年間陳男不顧羅女已為人妻，約她至摩鐵休息，期間還發生親吻、摟抱、撫摸性器官等行為。從事軍職的羅夫發現被戴綠帽後，氣憤提告小王。法庭上陳男辯稱，因家中馬桶故障才投宿摩鐵，否認與羅女同住一房，但法官不採信他說詞，審結判他須賠償羅夫20萬元。可上訴。

▲陳姓男子與羅姓人妻2019年間相約摩鐵約會，羅夫知情遭戴綠帽後怒提告小王。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

從事保險業的陳男與羅女在臉書結識，現育有2子的羅女時常向陳男分享家庭生活。2019年11月3日晚間陳、羅2人相約外出，沒想到陳男明知羅女已為人妻，竟仍與她上摩鐵開房共處至少3小時，過程中雖然沒有性交，但卻發生舌吻、抱抱、愛撫等親密行為。

在軍中工作的羅夫知情老婆外遇後，一日質問妻子2人發展進度，當時羅女親口坦承有與陳男親親抱抱、撫摸生殖器，羅夫錄音後具狀提告陳男。

法庭上，陳男起初否認曾投宿摩鐵，法官當場拿出住宿登記資料打臉，他見狀馬上改口稱，當晚在家睡不好，因貓很臭、馬桶又故障等原因，所以單獨前去摩鐵住一晚，至於羅女會知情，是因他之後有向對方分享此事。

高雄地院勘驗羅夫提供的錄音紀錄，判定羅女與陳男確實有在摩鐵發生踰越正常男女交往的行為，審結衡量雙方財力，認為羅夫求償60萬元過高，判陳男應賠償20萬元較為適當。全案仍可上訴。

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