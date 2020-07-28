離家夫寫信拒妻入祖先牌位　女兒：他帶小三、私生子女來阿公喪禮

記者黃翊婷／台北報導

吳姓男子被指控離家超過30年，甚至與外遇對象生孩子，後來還帶著小三一家出席父親的喪禮，並寄信告知親人，如果妻子過世不必通知，也不同意她的牌位入吳家祖先等等。吳妻這才心寒決定離婚，日前獲得台北地院法官判准，全案仍可上訴。

▲吳妻控丈夫外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案無關）

吳妻在判決書中主張，丈夫是在1989年間離家出走，期間沒有給付兩名女兒的扶養費及家庭生活費，甚至在外與其他女子同居，後來認養另外兩名子女，可見她根本就是遭到惡意遺棄，這段婚姻也難以繼續走下去，因此決定訴請離婚。

兩人的女兒出庭也證稱，父親是在她4、5歲的時候外遇，外遇對象所生的子女只比妹妹小1、2歲，就讀小學一、二年級時，父親就離家不回來住，小學三年級間曾經回來，「直到我讀大學時，他有一天沒有交代就未再回來，離家後也沒有聯絡過媽媽，只有一次是要求給生活費」、「爺爺2000年間過世，喪禮上爸爸帶外遇對象及婚外所生子女來，我們都沒有互動」。

▲女兒證稱，父親帶「新家庭」去參加爺爺的喪禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

女兒透露，爺爺過世後隔年，她與妹妹就收到父親的信，信上表明，假如母親過世，不必告知他，也不同意讓牌位加入吳家祖先等等。由於吳男經過法院合法通知皆未到場，也沒有出示任何書狀聲明，加上有上述手寫信件為證，台北地院法官認定，吳妻及女兒的主張應為真實。

法官接著指出，吳男與妻子分居超過30年，期間幾乎沒有互動往來，雙方感情疏離、缺乏情感基礎，至今也沒有做出任何積極挽回婚姻的行動，可見兩人的夫妻情已盡，難以期待可以繼續共處下去，最後裁定准許吳妻的訴求，判兩人離婚，全案仍可上訴。