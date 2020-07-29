夫妻失和！大車司機5月被趕出家門　社區廁所自戕貫穿頭部身亡

記者陳豐德／新北報導

新北市五股區一名洪姓男子，今年5月才因為感情失和，被妻子趕出家門，雙方近日正在討論離婚事宜，洪男近日多次傳LINE訊息給妻子透露輕生念頭，不料29日凌晨3時許，他回到五股成泰路四段父母親居住的社區時，在公廁舉槍自戕，子彈貫穿太陽穴射出，洪男送醫搶救後不治身亡。

據查證，洪姓男子（42歲）為大車職業駕駛，與妻子育有一子一女，被妻子趕出家門後，回到五股成泰路社區與父母親及弟弟同住。29日凌晨3時許，監視器拍下他走進社區一樓的公共廁所後，突然拿出手槍朝太陽穴自戕，當場血流滿地倒地，隨身的包包則散落在旁。巨大槍聲驚動保全，上前查看見到男子倒在血泊趕緊報警求助。

▼五股男子疑似因為夫妻失和，回到社區廁所內自戕身亡。（圖／記者陳豐德翻攝）



警消獲報到場，發現洪男頭部2側太陽穴均有明顯槍傷，疑遭子彈貫穿，送往淡水馬偕醫院急救後仍宣告不治。警方經現場採證，初步排除洪男遭到他殺，並在洪男包包內找到證件及隨身物品，已查扣1把改造90手槍，由於洪男未留下遺書，將進行調查釐清洪男自戕原因及槍枝來源。

而妻子接到通知，29日一早也到派出所製作筆錄；據了解，夫妻雙方近日正在討論離婚的法律程序問題，洪男在多次傳LINE的訊息給妻子，言詞間透露死意，但因次數頻繁，妻子認為洪男是一時心情不佳，便不以為意，不料洪男竟自戕身亡，留下一對再也看不到爸爸的子女，讓一家人難以置信。

▼警方封鎖現場採證。（圖／記者游宗樺攝）



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