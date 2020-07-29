向閨蜜哭訴：這輩子最大恥辱！前男友揭密「國小教練的手伸向她」

▲被害人向閨蜜傾訴，國小時和教練交往是這輩子最大的恥辱。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

在台北市某國小擔任球隊教練的已婚黃姓男子，涉嫌利用女球員小艾(化名)的仰慕之情，在體育器材室撫摸小愛胸部，又在車上以手指插入小艾下體，小艾以為自己交到男朋友，上了國中才恍然大悟，向閨蜜傾訴「這是這輩子最大恥辱！」台北地檢署29日依對未滿14歲女子猥褻、性交罪起訴黃男。

小艾在案發時因為參加校隊，和身兼指導教練的體育老師黃男互動密切，因為過於親密，在校內傳聞不斷，同校老師也發現小艾一進老師辦公室，就大喇喇地坐在黃男位子上，和一般學生保持敬畏的態度截然不同，老師曾勸導小艾注意自身安全，校長更是直接警告黃男和學生要保持距離，但是雙方始終否認有異常關係。

▲被害人說在教練車上時，被教練用手指伸入下體。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

但在2019年間，已經在念國中的小艾和男朋友分手時，在電話裡哭得唏哩嘩啦，小艾的母親發現後，緊張地問小艾男友怎麼回事，小艾男友娓娓道來雙方交往過程，也說出了小艾其實在國小時，就和教練交往過的往事，小艾母親赫然發現，當年害怕的懷疑竟然成真了，憤而向檢警報案。

學校立刻將黃男停職，並召開性平會，黃男一度坦承，曾在體育器材室內，親吻、撫摸小艾胸部，但到了偵查庭，卻又矢口否認犯行，辯稱只是和小艾打鬧。不過小艾指認，除了器材室內的摸胸外，她升國中的暑假，曾搭黃男的車子外出，黃男在車上用手指伸入她的下體一次。

▲被害人後來和男友分手，母親關心詢問發現女兒遭狼施毒手。（示意圖／pixabay）

此外，小艾的閨蜜更指認，還在念國小時，就聽過小艾自稱在和黃男交往，閨蜜還曾開玩笑問2人關係發展到什麼進度，但是後來小艾卻說：「當初不知道為什麼會喜歡他，這是這輩子最大恥辱」，加上師長對當年2人互動密切的證詞，以及小艾通過測謊，足更當成補強證據，檢察官認定黃男涉犯對未滿14歲女子猥褻、性交2項罪名，依法起訴。

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