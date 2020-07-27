「結婚2個月就離」他提告討金援生活費、學費131萬　法官：這是贈與

▲莊男不甘離婚，向前妻提告索討先前金援的生活費、學費，法院認莊男在交往中付出屬「贈與」判他敗訴。（圖／達志／示意圖，與新聞事件無關）。

記者羅志華／台北報導

莊姓男子與江姓女子交往期間，除了金援她生活費外，也贊助她去美國留學的學費、機票錢，不料2人於2018年間，僅結婚2個月就離婚，莊男不甘先前的付出，對江女提告返還60萬元，北院日前判莊男敗訴。

莊男控訴，他與江女自2014年8月間交往，並於2018年1月結婚，期間陸續金援江女生活費、學費、機票錢等約131萬元，不料2人於同年3月就離婚，他向江女「討債」時，對方也答應還他55萬元，莊男提出2人的對話紀錄為證，再算上先前他替江女代墊的10萬留學費，他只要江女還60萬就好。

江女表示，莊男先前出的錢，都是在2人感情基礎上心甘情願付出，這既不是她向莊男借的，也不是非法取得的利益，她在對話中，受不了莊男一直盧才勉強回覆，並沒有答應對方任何事情。

法官參考2人對話紀錄，江女在莊男討債時，多以「恩」、「對阿」等詞回應，而莊男談到學費時說，「三千塊美金左右還因為付妳的學費」，顯見莊男是為了替江女付學費出這10萬，並不是「借」她。

而在莊男其他支出部分，江女曾問，「（莊男）那所以沒愛了，就來追究說因為之前我愛妳的，所以妳要把我花的，之前我愛妳的那些錢，妳要還來給我，是這樣嗎？」；莊男回覆，「也不是說叫妳還的那些錢啊！妳真的就在這邊花了這麼多，那妳現在是不認帳嗎？還是妳就是覺得不要（還）」。

法官認為，江女與莊男談話時，對於是否要還錢沒有共識，莊男主張江女「答應」還錢沒道理，而莊男先前於交往中，金援江女都是以個人意志決定，在法律上算是「贈與」，莊男真要告，也應提出證據，證明贈與無效或是合法撤銷等事由，判莊男敗訴，江女免賠。

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