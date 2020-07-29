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台南議會觀察聯盟　頒獎表揚優質市議員

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▲台南議會觀察聯盟，在台南天壇廟埕舉辦「第三次定期會優質議員」頒獎典禮，計有13位台南市議員獲獎。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南議會觀察聯盟，在台南天壇廟埕舉辦「第三次定期會優質議員」頒獎典禮，計有13位台南市議員獲獎。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南議會觀察聯盟，29日特別選在台南天壇廟埕舉辦「第三次定期會優質議員」頒獎典禮，此次獲優質議員共計有13名，民進黨8位、國民黨2位、無黨籍2位、時代力量1位，其中初任議員佔有9位之多。

台南聯盟表示，此次評鑑辦法主要以量化為主，質性的部分僅為輔助性，並不會影響其排序結果，在公布評鑑結果後，受到社會大眾的極大的支持，聯盟也特別感謝郭信良議長的正面評價，也接到許多其他不同的意見與聲音，少部分議員對評鑑辦法表達不同看法，聯盟一併致謝，因為不同的意見與迴響，顯見議員們對評量的重視，為能更貼近民意與現況，聯盟將會在第四次定期會開議前擇日拜會各黨團（民進黨、國民黨、無黨籍團結聯盟），進行交流與討論改進下會期的評鑑辦法。

此外針對公督盟發日前發函至全國地方議會的「2020縣市議會透明化調查表」，聯盟肯定台南市議會行政部門在議事逐步公開的努力，惟相較於其他縣市仍有很大的改進空間，如議事錄的公開的時間、缺乏逐字稿…等，另第三屆議會的電子化公告僅更新到第一次定期會，而相較短時效的會議紀錄偶出現「如簽到簿」這類比較含糊的字眼，建議議會行政單位可再加強資訊的更新速度與在放置議會網站顯眼處。因為更詳實的開放資訊，將可協助聯盟與市民進行更深入且客觀的評量，如議員的提案等資訊，期待議會能以立法院開放資訊為標竿，持續努力強化。

有關這次的評鑑過程，成大前學代會議長陳佑維表示:成大學代會很榮幸參加這次市議員評鑑，雖然第一次參與評鑑的學生代表不多，但讓大學學代來評鑑市議會民代，是臺灣政治史上開創性的一步。

青年學生對於地方代議政治的想像，常因缺乏參與所以相對扁平；但有質詢經驗的學代，對議員議政的表現容易判斷好壞，對其論述的議題也有比較深刻的了解。
未來學代評民代的模式或許可以推廣到各地議會觀察，讓青年參與政治有更系統性的可能，打破地方派系壁壘分明的傳統政治角力。

成大學代會議長高慕軒表示，對於議會的觀察、監督，實質上向各議員傳達了一個訊息：「你們的表現是能被看見的」。因此與其將「對議員的觀察」視為「施加壓力」，不如看成「開啟一場更深層的對話」，除了讓市民對議員表現有更直接的了解，也讓原本對議員不正確的期待能夠慢慢被消除，使職務回歸專業。期待議員們陪伴台南一起成長，一起努力讓台南成為更進步、更友善的城市。

另台南社區大學校長林朝成表示，根據市府及議會所通過的《台南市社區大學自治條例》，社區大學受政府委託所賦予的辦學職責，在於提供市民終身學習機會，提升市民公共參與之職能。台南社大雖未實務參與聯盟評量的運作，但基於支持公民參與公共事務，提供社大訊息通路，讓各公民團體有發布活動及議題訊息的管道，也讓師生掌握社會脈動，自主選擇參與，社大身負公民學校的辦學職責，只關注議題，不分藍綠立場，對於環境議題、都市發展議題，20年立場均為一致。

參與的台南公民智庫執行長黃建龍認為，次會期的評鑑方式大多以量化的方式進行，白話地說就是：出席、發言、參與議會的最「基礎」事務，這不就是一個民選代議士最基本應該履行的工作嗎？很遺憾仍然有極少部分議員連出席議會開會都做不到，不用跟市民說您還有很多事要忙，如果一個學生連課堂出席都全曠課，跟老師說我都在家裡讀書，有盡到學生的義務，試問民眾您能同意嗎？評鑑議員是讓代議士們可以更積極正面的履行其應盡的義務，絕對是市議會的助力，更是驅使議員鞭策市政最直接良方，期待下一個會期所有議員都是今天受獎的優質議員！

得獎優質台南市議員名單（依評鑑分數排序）： Ingay Tali、李宗翰、蔡育輝、呂維胤、許又仁、沈家鳳、林易瑩、李啓維、林美燕、蔡筱薇、陳怡珍、郭鴻儀、沈震東。

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