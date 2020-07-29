登革熱本土病例南下台南　台南市衛生局強化消毒並請民眾做好防蚊措施

▲台南市衛生局針對確診個案至台南市佳里區及中西區旅遊，市府登革熱防治中心已掌握活動軌跡，並持續進行相關的防疫消毒措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

疾病管制署指出從7月21日確診桃園市今年首例登革熱本土病例，截至目前國內累計9例本土登革熱病例，其中１名確診個案於7月23日南下至台南市佳里區及中西區旅遊，市府登革熱防治中心已掌握活動軌跡，並持續進行相關的防疫措施。

台南市政府登革熱防治中心陳怡主任表示，該個案7月18日出現間歇性發燒，軀幹紅疹，約1-2天後消失，7月23日早上從桃園出發至台南市佳里區及中西區活動，晚間因身體不適至台南市醫院就醫，隨後當晚即返程回到桃園。7月28日防治中心接獲通報，隨即完成相關活動地的疫情調查、病媒蚊監測，環境孳清，室內噴霧罐壓放及衛教等工作。29日進行活動地戶內外環境化學防治；另請活動地附近的醫療院所提高警覺並加強通報，以確保疾病無傳播之虞。

市長黃偉哲提醒，近日陣雨不斷，環境中容易造成容器積水，市民務必於雨後落實戶內、外環境巡查與整頓，加強「巡、倒、清、刷」，以避免孳生病媒蚊。另，民眾赴東南亞、南亞等熱帶國家時，出國前應清除居家環境積水容器並倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著淺色長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。

國外期間如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥要主動於返國時諮詢、通報機場之檢疫人員，以獲得即時處置及照護；如有上述症狀，請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。相關資訊請參閱臺南市政府衛生局全球資訊網https://goo.gl/p1Qiqc或1922防疫專線。

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