防作物被偷吃！　農業局鼓勵「加裝電網」承諾補助3／4

▲台南市農業局鼓勵農民加裝電圍網，以友善方式防治作物被野生動物偷食。（圖／翻攝自台南市政府農業局）

實習記者莊子誼／綜合報導

台南擁有廣大的土地面積栽種各式農作物，同時也孕育了許多野生動物，隨著社會發展及人口增長，人類的利益與野生動物產生衝突。每當作物收成的季節來臨，即是野生動物大快朵頤的天堂，為了讓農民的生計及動物保育取得平衡，農業局建議加裝電圍網防治野生動物偷食農作物。

市長黃偉哲表示，台南擁有多元的農林作物及果樹，塑造了良好的農業品牌形象，然而，豐收的農作卻同時成為野生動物的食物來源，導致農民損失嚴重。儘管如此，藉由「野生動物危害農業防治」宣導，黃偉哲仍呼籲農民以更友善且適法的方式來防治，達成收益與保育的平衡。

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台南市農業局長謝耀清提出，為協助農民降低損失、穩定收成與增加收益，目前最友善且有效的策略為架設電圍網。凡架設電圍網農地面積達0.2公頃以上且為合法使用，即可提出申請，每一案由中央政府補助3萬元、地方政府補助1萬5千元，農民僅自行負擔1萬5千元。

此外，農業局表示，亦可向臺南市動保處申請獼猴工作犬，藉由「毛小孩職訓及就業輔導中心」的訓練及搭配犬隻靈敏與機動的天性，協助農民守護農園。政府希望運用多元的方式達到降低農損的效果，與農民共同兼顧穩定產能與動物保育，營造雙贏結果。