台南南區體育路轉彎幅度過大　市府：「截彎取直」保障市民安全

▲台南市工務局針對南區體育路路型轉彎幅度過大，且部分路段無排水設施或側溝老舊，最近已完成發包，預計8月下旬進場施工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

打造人本安心的人行道環境，維護市民行的舒適與安全，是台南市長黃偉哲重要施政方針，工務局針對南區體育路路型轉彎幅度過大，且部分路段無排水設施或側溝老舊，最近已完成發包，預計8月下旬進場施工。

工務局表示，大林路及體育路係屬體育園區服務道路範圍，串接周邊大同路、健康路、國民路等主要道路，是疏緩交通尖峰時段分散車流的道路。惟其中大林路銜接體育路岔路口，因路型轉彎幅度過大，影響行車視線，且現況部分體育路段無排水設施或側溝老舊，急需改善。

工務局表示，近日午後雷陣雨過後，該地區有路面積水現象，配合臺南市體育處退縮部分土地，將重新施作該岔路口行車動線，藉以改變轉彎道路為直線行車的提升用路舒適品質。

工務局已完成「南區大林路、體育路交叉口截彎取直工程」發包作業，預計8月下旬進場施工。此次工程截彎取直路段長度為50公尺，需拆除既有欄杆及人行道；另改善大林路及體育路側溝長度555公尺、既有人行道鋪面調整250平方公尺，屆時將大大提升道路舒適度，更改善周邊人行空間，以保障市民「行的安全」，也讓民眾使用體育園區更舒適，提升體育園區環境品質，更創造優良的人本都市空間。

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