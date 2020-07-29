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LIVE／14萬份客庄券開獎！358萬人搶「中獎率僅4%」　中獎開line查詢　

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▲▼客庄旅遊券直播。（圖／記者崔至雲攝）

▲客庄旅遊券直播現場。（圖／記者崔至雲攝）

記者林妤柔／台北報導

客家委員會推出的「浪漫客庄旅遊券」將於今（29）日中午12點直播開獎啦！截至目前，登錄抽獎的人數358萬多人，一起開搶14萬張面值800元的「浪漫客庄旅遊券」，中獎率僅4%。今日抽獎狀況將於中午12點線上直播，中獎名單將陸續於下午5點以簡訊方式傳送，或是民眾透過LINE帳號「客委會浪漫客庄遊」內的中獎查詢選項可查。

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▲▼客庄旅遊券中獎查詢方式。（圖／記者陳詩璧攝）

▲客庄旅遊券可透過LINE帳號「客委會浪漫客庄遊」中的一般登錄可查詢是否中獎。（圖／記者陳詩璧攝）

繼農遊券、藝FUN券、動滋券陸續抽籤完畢，今日客委會將在中午12點直播開抽「浪漫客庄旅遊券」。截至昨日傍晚登錄抽獎的人數已達265萬人，今日截止為358萬人，一起開搶14萬張面值800元的「浪漫客庄旅遊券」，中獎率僅4%。

▲▼客委會取消異地消費。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

▲浪漫客庄旅遊券將於今日中午12點開抽。（圖／翻攝自Facebook／客家委員會）

客委會指出，民眾可鎖定客委會臉書，中午將陸續開獎，下午5時也將用LINE通知獲獎民眾，民眾可隨時關注。另外，獲獎民眾從8月1日起，可至全國11個縣市70個客家文化重點發展區內，具稅籍的餐飲、伴手禮等零售商店及民宿業者（不包括電商、百貨、超市、超商、量販店及全國性連鎖商店）消費使用。

客委會也公布，原先使用旅遊券消費必須是消費者戶籍地與消費店家所在地不同，但這次參與活動民眾踴躍，已達異地消費施政目的，因此取消民眾必須前往非戶籍地客庄指定店家使用的限制。

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