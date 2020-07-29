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台南市府爭取前瞻計畫約1.3億　改善南140道路及新建大溪橋

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▲台南市長黃偉哲指出，廉潔自持、勇於任事是市府每位公務員必須嚴守的核心，消防局將加強消防人員法治教育，避免遭受不法詐騙。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，市府工務局爭取前瞻計畫約1.3億，改善南140道路及新建大溪橋，並已發包即將施工。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲積極推動台南市南北平衡發展，市府再爭取到中央前瞻計畫經費約1億2900萬元，辦理麻豆大排之大溪橋改善工程及新市區南140線路面改善工程，兩項工程都已完成發包，其中大溪橋預計10月進場施工工期長達15個月，南140線道路改善則預計8月進場施作、預計今年底前完工。

台南市長黃偉哲指出，下營區中山路為下營市區聯接中營社區最主要的聯絡道路，惟該路段跨越麻豆大排之大溪橋，因橋梁跨距不足且梁底過低，不符合此地區河道治理計畫的通水斷面，故需辦理改建，規劃新建雙跨I型鋼梁橋1座長63公尺、寬13公尺。

雖然大溪橋結構體現況尚為良好，但大溪橋鄰近之橋梁，上游端的玄武橋已完成改建，下游處的黑橋亦預計於今年8月份完工，屆時大溪橋所處位置將變為一瓶頸段，逢汛期時可能導致宣洩不及而溢流至附近農田及住家，影響居民生命財產安全，故市府積極向中央爭取到前瞻計畫經費1億1914萬9776元，以改善此窘境。

因逢汛期不宜施工，大溪橋改建工程預計於10月開工，屆時將封閉既有橋梁，車輛改道行駛，預計110年12月份完工，以全新樣貌提供來往用路人及下營區居民良好及安全的使用環境。

另外，南140線是新市區與山上區主要重要產業、工業聯結道路，車流頻繁且大型車輛較多，路面因重車長期輾壓已多處呈現龜裂甚至破損狀況，經向中央爭取到前瞻基礎建設計畫補助867萬600元修繕經費，將改善道路全長1,814公尺，寬度9公尺，及併同改善兩側植栽長度2,809公尺，藉以提升台南市外環道道路服務品質，並給市民一個安全、舒適的行車環境與良好的視覺景觀。

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