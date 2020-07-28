2020全國東方美人茶頒獎　前三名都是他！韓順雄家族囊括8獎項

▲韓順雄(右四)一舉囊括前三名，頒獎時，大家只要站著不動，由主辦方更換獲獎的木匾畫面。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年全國優質東方美人茶評鑑比賽頒獎典禮」，28日於桃園市政府大禮堂舉行，來自苗栗銅鑼的茶農韓順雄一舉囊括特等獎、頭等獎一、頭等獎二前三名，頒獎時，出現市長鄭文燦及茶農韓順雄和親友團，只要站著不動，由主辦方更換獲獎的木匾畫面。據了解，韓順雄家族三代從事茶葉種植超過35年，今年共囊括8個獎項，相當不簡單！

▲▼市長鄭文燦指出，東方美人茶又稱膨風茶，混和著天然茶香與果香，無論是冷泡或熱泡皆香氣四溢，深受消費者喜愛。（圖／市府提供）

韓順雄曾在2018年拿下全國優質東方美人茶特等獎，當時得獎茶曾一斤飆賣40萬元，但今年受疫情影響，坦言迄目前的詢問度偏低。市長鄭文燦指出，東方美人茶又稱膨風茶，栽植過程須具備高技術，且不能噴灑農藥，東方美人茶的茶葉經小綠葉蟬啃咬後，混和著天然茶香與果香，無論是冷泡或熱泡皆香氣四溢，深受消費者喜愛。

今年有來自南投、新竹、桃園、新北、台北、苗栗等縣市的茶農參賽，主辦單位特別邀請多位茶業改良場專業委員參與評鑑，其中苗栗銅鑼茶農韓順雄， 2018年也獲得全國東方美人茶特等獎殊榮，今年度更一舉囊括8個獎項；另桃園市茶農也在評比中表現優異，共獲4個頭等獎、8個貳等獎、19個參等獎，其中也有不少父子檔茶農獲獎。

鄭市長說，農糧署實施新制要求特色茶葉評鑑活動，須導入產銷履歷、有機驗證或產地證明標章等機制，且須占參賽比例達2成以上，今年全國優質東方美人茶評鑑比賽45.8%參賽點數符合相關規定，獲獎茶葉外包裝也將黏貼「防偽封籤」，民眾亦可透過外包裝上的QRcode獲取產銷履歷等資訊，希望讓民眾喝得安心。

今年全國優質東方美人茶展售會於7月30、31日在桃園火車站前遠東百貨一樓走廊舉辦，歡迎喜愛品茗的民眾踴躍參與；包括立法委員湯蕙禎、市府副秘書長何明光、農業局長郭承泉、龍潭區長胡星輝、龜山區長呂緣、農糧署北區分署副分署長林美華、茶葉改良場場長蘇宗振等均一同出席活動。

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