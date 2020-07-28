防止登革熱設置熱點區篩檢站　鄭文燦：擴大個案住家環境消毒範圍至400米

▲桃園市長鄭文燦28日視察桃園區長安里辦公處，聽取衛生局登革熱疫情防治簡報。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於桃園市已出現9例本土性登革熱個案，市長鄭文燦28日視察長安里辦公室防疫作為，鄭文燦表示，桃園首例登革熱個案確診後，環保局已進行登革熱全市環境消毒計畫，近日因確診個案增加，經疫調交叉比對將具相關聯性長安里列為風險環境熱點區，除設置快篩篩檢站外，也完成184位里民篩檢作業；市府將擴大個案住家環境化學防治作業範圍擴大至400公尺，以高標準防止登革熱疫情擴散。

針對桃園市出現本土性登革熱個案且多達9例，鄭文燦今天下午視察風險環境熱點區域長安里，聽取衛生局防疫簡報後指出，夏季為登革熱流行高峰期，主要包括白線斑蚊、埃及斑蚊等為主要傳播媒介，近日天氣襖熱且頻頻午後雷震雨，更需加強環境巡檢與確實清除積水容器，以避免病媒蚊孳生。

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鄭文燦說，市府已針對個案住家環境，擴大公共區域消毒範圍至400公尺，其中100公尺內進行家戶消毒等防治作業，若遇不在戶、空戶或拒絕戶等影響防治工作情形者，將依《傳染病防治法》由派出所會同里辦公室，請鎖匠開鎖，以利消毒人員進屋清消，盼里民能理解協助。

▲桃園市長鄭文燦28日視察桃園區長安里辦公處，會後為里長與環保志工加油打氣。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，全市共有9例本土登革熱個案，多為發燒輕症或無症狀等感染情形，市府會以高標準處理登革熱防治作業，市府感謝防治工作第一線里鄰長、環保志工，也希望全市市民總動員落實登革熱防治工作，全面防堵登革熱疫情擴散。

衛生局呼籲，市民朋友近期如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，請務必儘速就醫並告知活動史與旅遊史，以利醫師診斷及治療，也方便衛生單位及早進行相關防治措施，如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線：1999或防疫專線：（03）336－3270洽詢。

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