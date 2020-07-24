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桃警破獲22年前檳榔西施焚屍案　鄭文燦：感謝警察堅守崗位

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局7月接連破獲22年前檳榔西施焚屍命案與大麻製毒工廠，市長鄭文燦24日頒發破案獎金後表示，透過警察同仁鍥而不捨地努力，成功偵破22年重大命案，將兇嫌繩之以法，展現警方專業辦案能力，平鎮警方破獲大麻製毒工廠，成功阻絕毒品流入市面，感謝警察堅守崗位，守護市民的財產生命安全。

▲桃園市警局平鎮警分局連續破獲22年前檳榔西施焚屍命案與大麻工廠，市長鄭文燦24日頒獎慰勉有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局平鎮警分局連續破獲22年前檳榔西施焚屍命案與大麻工廠，市長鄭文燦24日頒獎慰勉有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局平鎮警分局連續破獲22年前檳榔西施焚屍命案與大麻工廠，市長鄭文燦24日頒獎慰勉有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察平鎮警分局，針對破獲大麻製毒工廠，聽取警方說明破案過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦24日視察平鎮警分局連續破獲焚屍命案與大麻製毒工廠，仔細檢視警方蒐證大麻等證物，同時頒獎表揚破案有功人員警，鄭文燦指出，這宗發生在22年前12月9日平鎮區復旦路少女焚屍命案，當時因缺乏監視器等設備，警方在苦無物證、人證情況下未能破案，但事隔多年，警方接獲檢舉線索，桃市刑警大隊、鑑識中心、平鎮分局與苗栗縣警察局組成專案小組，將涉案兇嫌一一追查到案，讓被害少女沉冤得雪，也讓死者家屬心中的大石得以放下，他向所有警察同仁說聲「辛苦了！」

▲桃園市長鄭文燦針對警方連續破獲陳年命案與破獲大麻製毒工廠等重大案件表示感謝員警鍥而不捨辦案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦針對警方連續破獲陳年命案與破獲大麻製毒工廠等重大案件表示感謝員警鍥而不捨辦案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦認為，這起案件顯示出科學辦案重要性，桃園自升格後，積極提升刑警大隊、鑑識中心、各警分局等相關儀器設備，希望警察能擁有更先進辦案工具，桃園市也建置天羅地網監視錄影系統，將近2萬支的攝錄器遍布本市各重要路口與治安熱點，透過科學設備加上警方的辦案能力及鍥而不捨的辦案精神，展現最佳的治安績效。

▲桃園市長鄭文燦24日視察平鎮警分局，針對破獲大麻製毒工廠，仔細檢視各種製毒工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦24日視察平鎮警分局，針對破獲大麻製毒工廠，仔細檢視製毒工具與證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對平鎮警分局破獲大麻製毒工廠案，鄭文燦強調，今年因受疫情影響，學校延後放暑假，警察同仁執行暑期青春專案與封城威力掃蕩任務，平鎮分局破獲大麻製毒工廠，從源頭阻斷毒品流入市面，避免青少年受到毒品誘惑危害，國內雖逐漸解封，但治安絕不打烊，期許警察同仁持續堅守崗位，依法辦案，守護市民的財產生命安全。

►「即日起，我退出老化黨。」

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