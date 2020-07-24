綠營縣市首長兼黨內要職　鄭文燦：民進黨本來就「以黨輔政」

▲桃園市長鄭文燦24日受訪時指出，黨務或政務未來將借重地方執政經驗，民進黨原本制度就是「以黨府政」，希望做出成績。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦兼任民進黨中常委，24日接受媒體詢問有關綠營縣市長兼任黨務要職時表示，民進黨原本就有地方首長兼任黨職相關規定，都是要讓執政做得更好，黨務或政務未來必然借重地方執政經驗，民進黨原本制度就是以黨輔政，希望做出成績，讓人民有更好生活，讓國家進步。

鄭文燦指出，我們原來就有地方首長兼任黨職的規定，直轄市長都兼任中常委，非直轄市的部分則互推中常委，未來借重地方的執政經驗這是必然的，不管是在黨務、政務，我們原來的制度就是以黨輔政，希望做出成績，讓人民能夠有更好的生活，讓國家能夠進步。

鄭文燦強調，黨是在做後面的後盾，所以不管擔任哪個角色都一樣，都是要支持，讓執政做得更好。

據指出，蔡英文總統兼任民進黨主席，她在22日公開宣告，黨將進入以青壯世代為主，被外界解讀為中生代接班梯隊，包括桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌共同參與黨內核心決策，外界咸認為民進黨籍縣市長未來接掌黨內要職重要布局之一。

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