泰籍移工返國被驗出確診　鄭文燦：全力協助中央，高標準處理

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市1名泰籍移工返國後被驗出新冠肺炎確診案，桃園市長鄭文燦28日受訪時表示，本案屬於新冠肺炎疫情，由中央疫情指揮中心統一公布，需要地方政府配合，不管是疫調或防止群聚感染，市府衛生局與相關局處都會全力協助，也會採取高標準處理。

▲針對桃園市有泰籍移工返國後被驗出確診（新冠肺炎）個案，市長鄭文燦28日受訪時表示，全力協助中央，以高標準處理。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲針對桃園市有泰籍移工返國後被驗出確診（新冠肺炎）個案，市府衛生局派員在移工工廠全面消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據了解，這名泰籍移工在桃園市某家科技公司桃園廠工作，工廠規模與員工人數均屬小型工廠，泰籍移工來台灣工作近2年都不曾出國，開放航班後泰籍移工於7月21日機返回泰國，25日被驗出確診。

鄭文燦28日參訪楊梅楊梅區雅聞生魅力博覽館與視察桃園區長安里辦公處了解登革熱防治情形時，媒體提問有某科技廠曾公告要員工暫時不要前往桃園以避免染疫，鄭文燦指出，個案屬於新冠肺炎疫情，由中央疫情指揮中心統一公布，按照法令是由他們來公布的，需要地方政府配合，不管是疫調或防止群聚感染，市府衛生局與相關局處都會全力協助中央。

▲針對泰籍移工返國被驗出確診，鄭文燦強調市府會以高標準處理。（圖／記者沈繼昌攝）

至於科技廠公告員工不要來桃園一事，鄭文燦則低調回應，個別資訊他不做評論，一切以中央疫情指揮中心的發布為準；移工在桃園工作場所部份，市府本來都有做，個案是回去泰國，因此衛生局等相關單位針對移工宿舍都做得蠻嚴格的，他有要到廠區視察，如果是大廠本身移工宿舍，或是聯合移工宿舍，都要做很多宣導，包括進場前要測量體溫等。

衛生局長王文彥說，這位泰籍移工確實已在台灣住了1年半至2年很長時間，現在沒有辦法判斷感染源，因為不是剛來的，所以他回去被驗出確診，有可能是在這邊感染的。

鄭文燦強調，市府以高標準來處理，衛生局也有做大規模採檢，這很辛苦，27日晚間已採檢大概190位，疫情由中央發布，這位移工在泰國發現確診要回溯回來。

王文彥補充，泰國的資訊中央還在確認中，資訊的正確性與內容事實上會影響我們的疫調，但不管怎樣，桃園市府都是以高標準來處理。

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