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桃園「來去農博野一夏」湧入2000人　3幸運民眾免費入住百萬露營車

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▲「來去農博野一夏」湧入2,000人露營。（圖／市府提供）

▲「來去農博野一夏」湧入2,000人露營。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「來去農博野一夏」首露活動，25日於新屋區農博環境教育園區舉行。市府指出，「農博環教園區首露」與8月份2場「農博環教園區露營加碼場」活動開放報名，以秒殺額滿，8月起辦理露營體驗活動，自8月3日至9月30日，除週一公休及活動時間外，每日開放20組民眾登記，免費體驗農博戶外生活的樂趣。

▲「來去農博野一夏」湧入2,000人露營。（圖／市府提供）

▲▼3幸運民眾免費入住百萬露營車。（圖／市府提供）

▲「來去農博野一夏」湧入2,000人露營。（圖／市府提供）

「來去農博野一夏」的首露活動，還有挑戰實境解謎、品嚐小農市集美食、戲水遊樂設施等，吸引超過2000位大小朋友入園；市長鄭文燦也捲起衣袖化身「阿燦師」，用新屋特產「芋香米」與有機蔬菜製作特色造型便當，還抽出了3位幸運的露營民眾，免費入住百萬豪華露營車，以及抽出2位幸運民眾，獲得變速腳踏車，現場氣氛非常熱烈。

▲「來去農博野一夏」湧入2,000人露營。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，農業是一種生活文化，市府過去3年舉辦農博獲得很大的響應，成功推廣綠色生活價值，讓生態與永續生活概念，拉近人們與農業的關係，與土地有更深的連結。農博基地因擁有全國第1個完成全區低碳認證的展覽館，因此轉型為環教園區，由環保局成立環境教育中心來營運，致力推動食農與生態教育。

自2019年農博展覽結束後到今年6月底止，農博園區已經舉辦導覽活動90場次，共1043人次參與，這次「農博環教園區首露」與8月份2場「農博環教園區露營加碼場」活動開放報名，隨即秒殺額滿。「來去農博野一夏」，讓市民朋友可以體驗戶外露營生活的樂趣，感受徐徐海風及夏日傍晚的微涼氣息，他也會選擇一天來體驗露營樂趣，市

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