受夠疫情崩盤！巴西總統遭控危害人類罪　送件「海牙國際刑事法庭」處置

▲波索納洛遭到醫療專業人士聯盟送件到海牙國際刑事法庭。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合外電報導

巴西新冠疫情嚴重,截至28日午間確診人數達到244萬餘人、死亡病例87618人,然而巴西總統波索納洛(Jair Bolsonaro)卻並未有實際作為,其政府面對疫情的防疫措施幾乎也無所適從,導致境內確診人數飆升,墓地不敷使用的狀況。如今代表巴西100多萬醫療專業人士組成的「衛生聯盟陣線」(UNISaúde)向荷蘭海牙國際刑事法院提起訴訟。

綜合外媒報導,「衛生聯盟陣線」在長達64頁的起訴書中,提到巴西總統波索納洛自一開始反對戴口罩、社會隔離等措施,且直到巴西疫情嚴峻,波索納洛還堅持使用氯喹和羥氯喹等抗瘧疾藥物來治療新冠肺炎,但當時美國、與多項科學研究都指出,該類藥物對新冠肺炎並無效。

此外,「衛生聯盟陣線」也指出,波索納洛疏忽且不負責任的行為,導致巴西確診、死亡人數不斷上升,國內醫療體系瀕臨崩潰,根本如同「種族滅絕」;諷刺的是近期巴西才剛出現一項研究,氯喹對於感染新冠肺炎的人根本無效。

日前波索納洛終於篩檢出陽轉陰性,當時他開心拿著奎寧拍照,堅持自己只是「小感冒」。面對遭到提交到荷蘭海牙國際刑事法院,巴西總統辦公室27日回應,「等到接到國際刑事法院的質詢之後,才會做出回應」。

而在同日,巴西152名天主教主教也簽署公開信,指責波索納洛與其政府根本無力應對「前所未有的危機、經濟的崩盤」,甚至還將其視為意外或是天譴,令人憤怒。

►東西這樣買起來

A complaint has been filed with the International Criminal Court that accuses Brazilian President Jair Bolsonaro of committing a crime against humanity by reacting to the pandemic with "contempt, neglect and denial."https://t.co/j7eQ7liPoL