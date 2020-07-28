受夠疫情崩盤！巴西總統遭控危害人類罪　送件「海牙國際刑事法庭」處置

▲波索納洛遭到醫療專業人士聯盟送件到海牙國際刑事法庭。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合外電報導

巴西新冠疫情嚴重，截至28日午間確診人數達到244萬餘人、死亡病例87618人，然而巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻並未有實際作為，其政府面對疫情的防疫措施幾乎也無所適從，導致境內確診人數飆升，墓地不敷使用的狀況。如今代表巴西100多萬醫療專業人士組成的「衛生聯盟陣線」（UNISaúde）向荷蘭海牙國際刑事法院提起訴訟。

綜合外媒報導，「衛生聯盟陣線」在長達64頁的起訴書中，提到巴西總統波索納洛自一開始反對戴口罩、社會隔離等措施，且直到巴西疫情嚴峻，波索納洛還堅持使用氯喹和羥氯喹等抗瘧疾藥物來治療新冠肺炎，但當時美國、與多項科學研究都指出，該類藥物對新冠肺炎並無效。

此外，「衛生聯盟陣線」也指出，波索納洛疏忽且不負責任的行為，導致巴西確診、死亡人數不斷上升，國內醫療體系瀕臨崩潰，根本如同「種族滅絕」；諷刺的是近期巴西才剛出現一項研究，氯喹對於感染新冠肺炎的人根本無效。

日前波索納洛終於篩檢出陽轉陰性，當時他開心拿著奎寧拍照，堅持自己只是「小感冒」。面對遭到提交到荷蘭海牙國際刑事法院，巴西總統辦公室27日回應，「等到接到國際刑事法院的質詢之後，才會做出回應」。

而在同日，巴西152名天主教主教也簽署公開信，指責波索納洛與其政府根本無力應對「前所未有的危機、經濟的崩盤」，甚至還將其視為意外或是天譴，令人憤怒。

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