大連疫情蔓延三省八地　單日增12無症狀感染者轉確診

▲遼寧省大連市群聚感染已擴散至三省八地。（圖／翻攝中新網）

▲遼寧省大連市群聚感染已經擴散至三省八地。（圖／翻攝中新網）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸遼寧省再爆發新一波新冠肺炎疫情，25日單日新增13例本土新冠肺炎確診病例，其中大連市通報12例，全都是無症狀感染者轉歸確診病例；另一起確診雖在鐵嶺市，屬普通型病例，卻也是大連市疫情關聯病例。也因此，陸媒直言，大連聚集性疫情的傳染鏈再次延長，目前，已至少蔓延三省八地。

中國大陸國家衛健委公布，25日共新增46例新型肺炎確診個案，當中35例屬本土病例，包括新疆22例和遼寧13例。中國大陸迄今累計83830例確診病例，4634人死亡。此外，還新增68例無症狀感染者，8例屬境外移入。

遼寧省衛健委指出，7月25日0時至24時，遼寧省新增13例本土新冠肺炎確診病例，其中大連市報告12例（普通型11例、輕型1例），均為無症狀感染者轉歸確診病例；鐵嶺市報告1例，屬普通型病例，為大連市疫情關聯病例。新增無症狀感染者14例，均為大連市報告。無新增治癒出院病例。

▲新冠肺炎疫苗仍未問世。（圖／路透）

另，截至7月25日24時，遼寧省累計報告確診病例189例（含境外輸入33例），治癒出院159例，死亡2例，在院治療28例。目前，尚有39例無症狀感染者在定點醫院隔離治療。

《天津廣播》報導，大連聚集性疫情傳染鏈已經再次延長，目前至少蔓延三省八地，除大連外，遼寧省鐵嶺市出現關聯確診病例，吉林長春市，四平市梨樹縣和伊通滿族自治縣，黑龍江海倫市和鶴崗市，遼寧省鞍山市均出現大連輸入的無症狀感染者。

大連市新冠肺炎工作指揮部指出，大連灣街道的聚集性疫情「突如其來」，直接影響全市人民的身體健康和生命安全，也關係經濟社會的健康發展，為阻斷疫情傳播渠道，即日起全面開展核酸檢測工作。遼寧省政府則宣布，即日起對來自大連市中、高風險地區的人員，一律實行14天集中醫學觀察，並在隔離期末進行2次核酸檢測(間隔24小時)。