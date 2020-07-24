美15天增百萬新冠病例！全球1500萬例，近半來自3國家

▲美國新冠疫情高燒不退，新增死亡數連續3天突破1000例。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

根據「世界衛生組織」統計，截至歐洲中部夏令時時間23日晚7點02分，也就是台灣時間京時間24日(周五)淩晨1點02分為止，全球累計新冠肺炎確診病例1501萬2731例，累計死亡病例61萬9150例。

而根據世衛23日稍早時發布的新冠肺炎每日疫情報告，過去24小時內，全球新增確診病例24萬7225例，新增死亡病例7097例。

世衛總幹事譚德塞在23日的記者會上指出，目前全球累計新冠肺炎確診病例已超過1500萬例，死亡病例近62萬例，全球三分之二的病例來自10個國家，近一半病例來自美國、 巴西、印度3國。

譚德塞表示，新冠肺炎大流行已經改變了人們的生活方式，全球防疫進入常態化。他說 ：「我們不會再回到過去的常態，新冠肺炎大流行已經改變了我們的生活方式，尋找安全生活的方法，將會是適應新常態的一部分。我們必須記住，大多數人仍然容易感染，只要病毒還在傳播，每個人就都處於危險之中。」

僅僅15天 美國再增100萬例 確診

美國累計新冠肺炎確診病例數已突破400萬大關，根據「路透社」的估算，平均下來，美國每小時就會新增2600多個確診病例。美國人口只佔全球人口約4%，但美國的新冠肺炎確診病例數已經佔了全球總數的逾26%。

疫情資料顯示，美國疫情形勢正在加速惡化。1月21日，美國報告境內首例新冠肺炎確診病例。到4月28日，此一數字突破100萬，從1到100萬，花了99天。之後，美國的確診病例數迅飆升。43天後的6月10日，美國累計確診病例突破200萬例。28天後的7月8日，美國累計確診病例突破300萬例。從300萬到400萬例，僅僅花了15天。

除了確診病例增速明顯加快之外，美國的新增死亡病例數也連續3天突破1000例。23日，多州的新增死亡病例數再次創下新高。

據美國「有線電視新聞網」(CNN)23日報導，過去24小時內，美國目前累計確診病例數最多的加州，至少又新增了157個新冠死亡病例，創該州單日新增死亡病例數新高。 佛羅里達州衛生部門23日報告說，該州單日新增新冠肺炎確診病例1萬0249例，新增死亡病例173例，打破了該州本月16日創下的單日新增156例死亡病例的紀錄。

目前，包括加州、佛州在內的「陽光地帶」(南部地區)已經成為全美疫情重災區。