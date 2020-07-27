脫北者挾病毒入境！北韓爆「根本沒治療設備」　疫情上調最大緊急狀態

▲金正恩緊急開會下令封鎖開城。（圖／北韓《勞動新聞》）

實習記者湯子暘／綜合報導

北韓自新冠肺炎爆發以來，一直將疫情防控得當。領導人金正恩在獲報一名疑似感染新冠的男子，本（7）月從南韓非法越界返回後，緊急宣布封鎖開城。金正恩除了宣佈開城實施緊急狀態，隔日隨即於中央政治局召開緊急擴大會議，北韓國家緊急防疫體系也將轉為「最大緊急狀態」。

此次病例若證實為陽性，將會是北韓官方承認的第一例新冠確診。金正恩也承認，「可以說，險惡的病毒在這個危急的情勢下，已經進入我國。」而他此前向官媒《朝鮮中央通信社》（KCNA）表示，「北韓能夠在世界受疫情所苦時，徹底防阻這個有害的病毒，是一個耀眼的成績」，將北韓疫情定調為「動搖國家存在的危機」，警告北韓國民不可自滿和放鬆警惕，必須隨時保持最高警戒。

據《朝中社》報導，有一名在3年前叛逃到南韓的男性，於19日非法越界返回北韓。他疑似6月在南韓犯下性侵案，得知有可能入獄後畏罪潛逃回北韓。金正恩也在會議中，痛批軍方貽誤邊境控管，嚴令即刻展開深度調查，並研擬對管制該區域的軍方人員「嚴重懲罰」。

根據WHO官方說法，北韓目前已經重新開放學校，但仍維持公共場合戴口罩和禁止集會的禁令。專家指出，北韓仍未具有能夠治療新冠患者和病毒檢體檢測的醫療設備，一旦疫情爆發，可能會有相當嚴重的後果。對於此前由於封鎖邊境，缺乏民生物資輸入而爆發饑荒的北韓，無疑是更大的考驗。