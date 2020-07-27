他好心扶酒醉屁孩　慘遭「3腳踩斷脊椎斬首」喀拉聲劃破深夜…目擊者震撼！

▲基利16歲那年活活踩死一名大叔。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國東基爾布萊德（East Kilbride）當時一名16歲的少年基利（Tristan Kiely）和朋友喝完酒後，倒臥在街上，經過的一名61歲大叔辛克萊（Frank Sinclair）好心想要攙扶他，未料基利卻自己弄傷臉頰，大發雷霆之下竟毆打辛克萊，且活生生將辛克萊的頸骨踩碎，如同「斬首」一般的重傷死亡。

根據英國《太陽報》報導，2年前基利與3個女孩在案發當晚，喝到爛醉後躺在路旁的地上，辛格萊正準備從酒吧回家。辛格萊看到基利相當醉且未成年，於是上前想要幫助攙扶。未料基利卻因為喝醉重心不穩，導致自己摔倒後刮傷臉頰，這時卻突然跳起攻擊辛格萊，不僅將他打倒在地，甚至還用腳狠狠踩住辛格萊的頭部。

當時目擊者表示，基利狠狠踩住辛格萊的頭，不管他怎樣哀號，「我都能聽到辛格萊頭破的聲音。而與基利一起的2名女性友人也表示，辛格萊的頭部受到重創，基利至少用力踩了兩三次才罷休。辛格萊當下立刻被送往醫院，但是他的脊椎與頸部都斷裂重創，幾乎像是被活活斬首。

基利曾在開庭時表示，自己只是消除憤怒，「我不知道我這樣做會殺死他」，此外基利也因為案發一小時前，曾攻擊一名男子芒格爾（Jay Mungall）而被定罪，總共判刑11年。

如今基利已經18歲，當地法院決定公開基利的真面目，並將其惡行公開，律師團也表示，基利確實有暴力傾向，需要被嚴密關注。

►東西這樣買起來

►敷完跟果凍一樣