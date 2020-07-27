冶豔妹甩酒狂歡　「身體怪怪2天」老媽傳訊不回…竟接到電話：妳女兒死了！

▲ 赫瓦特與朋友喝酒後突然器官衰竭死亡。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

喝酒喝到家人哭斷腸。英國林肯郡一名20歲的女子赫瓦特（Shannon Hewat）周末時和朋友一起開趴、喝酒，回到家之後卻覺得身體不適，赫瓦特的母親原本以為女兒只是因為宿醉，卻沒想到狀況越來越嚴重，送醫治療後不久，竟演變成器官衰竭，緊急進行肝臟移植的過程中，不幸身亡。赫瓦特的母親難過表示：「在她沒有回應我訊息，我就知道一切都來不及了」。

根據英國《太陽報》報導，赫瓦特在周末與朋友喝酒完之後，在房間休息卻輾轉難眠、且身體不適，她的母親洛娜（Lorna）原以為女兒只是生病，於是給了她一些餅乾讓她緩和，並在工作期間不斷與赫瓦特聯繫，確定她的情況；未料赫瓦特的情況卻每況愈下，洛娜決定將她送醫。

▲赫瓦特與兄弟的感情相當好。

然而因為新冠疫情，洛娜不得在醫院陪伴赫瓦特，於是她告訴女兒將會與她傳訊息，也希望醫院可以不斷更新女兒狀況。但到了隔天，醫院卻打了電話給洛娜，告知她赫瓦特已經病危、陷入重度昏迷，全身器官逐漸衰竭。

醫院告知洛娜將會緊急替她進行肝臟移植手術，然而洛娜再不斷發送訊息給女兒，卻再也收不到回音，她感覺到事情不對勁。手術當天，洛娜在會面30分鐘時，告訴女兒「很快就會見面」，之後就到附近的一間旅館等待，沒想到卻在30分鐘後，洛娜接到醫院電話告知「妳女兒宣告死亡」。

洛娜表示，「我非常震驚，原本應該在幾小時之後就可以見到面，我不敢相信我等不到她了」。據悉，洛娜認為女兒在不舒服時有服用藥物，很可能是藥物過量造成，確切死因仍需等待檢驗出爐。

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