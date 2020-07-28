賴清德下高雄同框陳其邁：南台灣將轉型創新科技經濟區

▲賴清德、陳其邁28日出席「數位國力--人才循環大聯盟產業交流之旅」。（圖／翻攝自Facebook／賴清德，下同）

記者蘇晏男／綜合報導

副總統賴清德28日赴高雄參加「數位國力--人才循環大聯盟產業交流之旅」活動，他表示，全球人工智慧（AI）及5G時代來臨，誰能掌握先機，就可在國際占一席之地，而政府早已布局數位科技產業，奠定人工智慧物連網、大數據等基礎，邁向智慧國家發展方向，且藉由數位國力的提升，未來推動南台灣轉型成以創新科技為基礎的經濟區域。

「全球人工智慧（AI）及5G時代來臨，誰能掌握先機，就可以在國際上占一席之地」。賴清德在臉書發文指出，受立法院數位國力促進會會長劉世芳邀請，南下參加「數位國力--人才循環大聯盟產業交流之旅」活動，並進行產官學界交流。

賴清德表示，政府超前部署，早已積極布局數位科技產業，奠定了人工智慧物聯網（AIoT）、大數據、雲端科技、資訊安全等基礎，邁向智慧國家發展方向。他還說，高雄是台灣石化、金屬、造船等產業重鎮，「相信在大家的努力下，藉由數位國力的提升，未來推動南台灣轉型成以創新科技為基礎的經濟區域，指日可待」。

另外，28日參加該場活動的官員還有民進黨高雄市長候選人陳其邁、經濟部長王美花、高雄代理市長楊明州、台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安及民進黨立委趙天麟、管碧玲、許智傑、賴瑞隆等人。