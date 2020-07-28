李眉蓁有「媒體恐懼症」！論文風暴衝擊…藍鐵票持續探底　江啟臣防線恐失守

圖、文／鏡週刊

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁22日遭本刊踢爆碩士論文96％抄自他人論文，不只衝擊她原已低迷的選情，連力挺李參選的國民黨主席江啟臣，與黨高層訂出補選3成得票保衛戰的門檻也達不到，讓藍營內部醞釀已久的「倒江」風潮，在8月15日補選過後恐一觸即發。

本刊調查，藍營內部已悲觀地替江啟動下台倒數計時，各路人馬更暗地裡轉向力拱前主席朱立倫或前總統馬英九角逐明年黨魁，顯示江啟臣的主席連任之路已趨於悲觀。另一方面，前高雄市長韓國瑜的動向，仍左右藍營大局，黨內人士均盼「罷韓後遺症」到市長補選為止，避免延燒至2022年。

深陷論文抄襲風暴的高雄市長補選候選人李眉蓁，25日晚間舉行競選總部成立大會，致詞時數度哽咽說：「我原本擔心知名度不夠，不過這幾天我紅了，我是全國媒體版面最多的。」

記者會快閃 黨拆彈失能

在李眉蓁發言時，除了黨主席江啟臣陪在她身旁，前來站台的藍營大咖，卻只有前主席朱立倫、洪秀柱及前立法院長王金平3人，14位執政縣市首長僅花蓮縣長徐榛蔚出席，黨籍立委也只來了一半，讓江啟臣臉色相當凝重，他在台上一句「8月15號的選舉，絕對不是李眉蓁一個人的事，是我們所有國民黨的事。」吐露他沉重的輔選壓力。

本刊調查，李眉蓁的論文抄襲風波爆發之初，江啟臣的危機處理進退失據，讓黨內壓抑許久的「倒江」聲浪隨之高漲，直指黨中央無力在第一時間強勢介入拆彈，逕自讓李上演荒腔走板的47秒快閃記者會，形同綁架一開始為李背書的藍營民代，在黨內引發議論，也因此大大影響李的選情。

「李眉蓁要守住高雄三成選票，恐怕機會渺茫。」1位黨內高層嘆氣說，原先黨中央預設的市長補選門檻，是鞏固藍營在地的基本盤，拉開跟老三民眾黨的差距，但如今只能先確保31日的議長補選順利，後續的市長補選戰役，只求走完。

黨內高層人士的意志普遍消沉，藍營內部多將矛頭指向江啟臣。一位不願具名的藍委直言：「打李眉蓁這張牌，江啟臣要扛起（責任）來！」若藍營在市長補選這一役崩盤，「這不是只有江主席能不能繼續連任的問題，接下來還有2022高雄市選舉的布局，國民黨還要選嗎？」

這名藍委認為，藍營在高雄補選本來就沒有勝算，戰略應是「敗而不潰」，黨中央既然強勢推出李眉蓁，就要確保能主導李的競選策略，守住三成得票基本盤，才能避免江的聲望跟著跌停，「如果守不住，用不著大家逼宮，江下台時間就只是倒數計時而已，明年的黨魁選舉，就沒有他的事了！」

勸打悲情牌 初遭李漠視

本刊調查，江啟臣面臨的危機，不只是高雄市長補選，各路挑戰者蠢蠢欲動，以及他的領導威信幾乎蕩然無存，恐怕才是危及他黨魁寶座的最大致命傷，尤其近來連一向被視為黨魁意志延伸的中常委，也對黨高層十分不留情面，甚至還曾在內部會議上，直接點名黨祕書長李乾龍不了解地方生態。

「對高雄地方的生態與局勢，黨中央根本形同失能。」1位熟悉南部組織的中常委坦言，黨中央對地方組織、派系完全陌生，一開始議長假投票前，黨高層對外放話力挺副議長陸淑美扶正，但關鍵的無黨團結聯盟4名成員即揚言「投綠」，藍營假投票才轉向支持資深議員曾麗燕出線。

知情人士批評，江啟臣及李乾龍放任地方黨部主委莊啟旺與高雄市議會黨團對幹，「無力解決黨內互打，證明江啟臣的能力有限！」該人士說，江、李跳過協調程序，徵召李眉蓁參與補選，再次加深議會黨團與地方黨部的嫌隙，自此種下高雄補選分崩離析的惡果。

黨內高層人士近日與友人談及李眉蓁論文事件時，也透露出不解江啟臣的市長提名策略，原因在於黨內盛傳李是由韓國瑜向江推薦，但另一版本則是黨中央照單全收高市黨部的建議，釀成表態參選的議員等人極度不滿，一度私下嗆聲「這一票我投不下去。」

及至提名李眉蓁上陣，但她投入市長補選後卻狀況百出，更加深高市議會黨團對江的不信任感。

知情人士說，李在市議會人和不好，「是主觀意見很強的人」，黨中央在得知李論文全抄後，要求李第一時間就要道歉，甚至主打悲情牌，但李不受控反而快閃，風波延燒後才上演道歉落淚戲碼，危機處理不只慢半拍，更讓決定提名她的江啟臣，徹底被拖下水。

拖累江聲勢 朱周暗布局

該人士也說，江啟臣寄望打李眉蓁這張年輕牌，開發藍營新票源，甚至由李角逐參選下屆左楠區立委，未料徵召李之後，才發現她有嚴重的媒體恐懼症，私底下的應對與站在鏡頭前，簡直判若兩人，如今又被爆出論文抄襲，未來連議員連任都不樂觀。

江啟臣上任後，藍營聲勢持續下探，本刊調查，有意角逐明年5月黨魁選舉的朱立倫、前台北縣長周錫瑋等，已暗地啟動布局，要在「後江時代」帶領國民黨勝出。另在罷韓通過後，暫時沉潛的韓國瑜也受到不少人勸進復出，而部分黨內實力派者甚至主張由前總統馬英九重掌黨魁，各種整合聲音不斷傳出，已形成江不適任黨魁的既定印象。

在黨內普遍認定江已是「過渡黨主席」的情勢下，不少藍營民代正積極勸進馬英九回鍋重掌黨權。一位挺馬的北部民代就說，讓朱、韓二人接掌黨魁，難保他們不會對2024大選存有私心，與其冒著重演「吳敦義之亂」戲碼的風險，倒不如由處事中立、具黨內威望的馬回來重整黨務。

不過，1名力挺朱立倫的藍營人士指出，朱目前在黨內的聲望已大幅超越江啟臣，不只獲得青壯派人馬私下暗挺，更與藍營執政縣市長保有互動關係，近日朱積極投入輔選李眉蓁，也正是為明年復出預先暖身，似不排除與其他有意問鼎黨魁的人士正面對決。

關鍵韓國瑜 暖身謀復出

「但朱的困境，會來自韓國瑜要不要選主席。」該人士指出，相較於朱確定投入明年黨魁選舉，江則身陷逼宮的危機，一直在雲林沉潛的韓國瑜，並未排斥與黨內人士碰面，「韓目前看似沒有任何規劃，但若重出江湖，勢將成為朱的最大對手。」

另一位黨務人士也觀察，挺韓的勢力並沒有崩解，在藍營黨員結構與社會民意脫節的情況下，只要韓一出面號召，深藍人士很可能就會歸隊，局勢不利於朱、江二人；但若韓不參選，也很可能會有人以「代理人之姿」現身。

「最近周錫瑋就積極爭取韓粉的支持，頗有取代韓上陣的姿態。」知情人士透露，罷韓落幕後，周錫瑋接下旺中集團副董事長一職，曾透過管道向韓國瑜探詢角逐黨魁的意願，但韓當下以「先休息」答覆，未正面表態，也沒把話說死；周則表達，若韓不選，他就會參戰的決心。

該人士提到，韓陣營目前仍規劃在8、9月間展開全台「謝票」行程，為復出暖身，但韓近日為了撇清市長補選提名人選與他有關，至今尚未承諾補選前現身公開替李眉蓁站台，因此未來是否順勢角逐黨魁，目前還未有定論。

論文抄透透 害母校蒙羞

回顧李眉蓁論文抄襲爭議，起先遭爆抄襲僑委會委員長童振源的專文達四頁多，本刊22日再踢爆，這本2008年7月完成、題為《台灣對中國大陸之貿易分析》的論文，扣掉前後的摘要、目錄及參考文獻，全文共123頁，96％皆抄襲台北大學研究生雷政儒的碩論，沒有任何研究是出自她本人的創見與分析。

不只如此，就連正體字、異體字的用法，錯字寫法、甚至標點符號等，也都是複製貼上，顯示李眉蓁不經思考就全搬自他人著作。

對此，中山大學24日召開首次審定委員會，經出席委員比對，李眉蓁的碩論與童振源的專文及雷政儒的碩論「高度相似」，後續經外審等程序後，結果預計1個月內出爐。

中山大學校長鄭英耀26日也對全校師生及校友發表公開信表示，此風波的確對中山聲譽造成傷害，除將依程序儘速完成相關作業，指導教授若有失職，也會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理；至於衍生的論文指導學生人數與碩士在職專班運作方式，也將確實檢討。

無論李眉蓁論文的審查結果如何，與17天後的高雄市長補選似已無關，上任後被寄予厚望，代表中生代改革國民黨的江啟臣，至今仍止不住從罷韓投票後，持續探底的聲勢，若市長補選一役又無法守住3成得票的防線，黨內逼宮的壓力到明年5月黨魁改選前，恐怕只會愈來愈大。

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