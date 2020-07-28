高雄男遭虎頭蜂圍攻！全身狂螫50處傷口…呼吸衰竭險喪命

▲高雄男遭虎頭蜂叮咬，全身近50處傷口。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名40多歲的怪手司機，日前在甲仙區進行道路修繕工程，不慎挖掘到虎頭蜂窩，頓時之間，虎頭蜂群起圍攻，導致他被嚴重螫傷，身上有將近50多處傷，一度呼吸衰竭插管送至加護病房治療。旗山醫院表示，患者出現嚴重毒性反應，尿液顏色就像「可樂」，為典型的橫紋肌溶解症，目前蜂蟄並無特效藥，呼籲民眾進入山區務必小心。

腎臟內科醫師陳河卿表示，患者到院時意識清楚，生命跡象穩定，不過收治到病房之後，病況卻急轉直下，短時間內呼吸衰竭，經插管後送至加護病房，不過狀況仍然不穩定，除了有過敏性休克之外，同時併發急性呼吸窘迫症候群、橫紋肌溶解症、急性肝腎功能衰竭等，所幸住院一周後已脫離呼吸器，不過腎臟功能仍待觀察。

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▲衛服部旗山醫院急診室。（圖／記者許宥孺翻攝）

據旗山醫院統計，大旗美地區中毒個案中約有7成是蜜蜂螫咬，提醒民眾，到野外應避免行經無人走過的路徑、草叢，垃圾堆及花園是毒蜂常出沒的地方，要待別小心，應避免香水、化妝品吸引蜂的氣味及吸引毒蜂之光鮮多彩的衣物，若發現蜂類從身旁飛過時，不可用手拍打或衣物揮去，最好讓它自己飛走。

旗山醫院表示，被蜂螫後，如螫針留在皮膚上，則應儘速將刺針及或毒囊輕輕刮除，傷口用肥皂水或清水洗淨，蓋上紗布，以避免因費洛蒙再引來毒鋒，局部症狀可使用冰敷、止痛藥物，抗過敏藥及消腫藥物等，減少腫脹及不適；如四肢被螫傷， 必須休息、及患肢抬高，選免運動及肢體下垂加重腫脹。