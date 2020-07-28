　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄男遭虎頭蜂圍攻！全身狂螫50處傷口…呼吸衰竭險喪命

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼虎頭蜂。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄男遭虎頭蜂叮咬，全身近50處傷口。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名40多歲的怪手司機，日前在甲仙區進行道路修繕工程，不慎挖掘到虎頭蜂窩，頓時之間，虎頭蜂群起圍攻，導致他被嚴重螫傷，身上有將近50多處傷，一度呼吸衰竭插管送至加護病房治療。旗山醫院表示，患者出現嚴重毒性反應，尿液顏色就像「可樂」，為典型的橫紋肌溶解症，目前蜂蟄並無特效藥，呼籲民眾進入山區務必小心。

腎臟內科醫師陳河卿表示，患者到院時意識清楚，生命跡象穩定，不過收治到病房之後，病況卻急轉直下，短時間內呼吸衰竭，經插管後送至加護病房，不過狀況仍然不穩定，除了有過敏性休克之外，同時併發急性呼吸窘迫症候群、橫紋肌溶解症、急性肝腎功能衰竭等，所幸住院一周後已脫離呼吸器，不過腎臟功能仍待觀察。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛服部旗山醫院急診室。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛服部旗山醫院急診室。（圖／記者許宥孺翻攝）

據旗山醫院統計，大旗美地區中毒個案中約有7成是蜜蜂螫咬，提醒民眾，到野外應避免行經無人走過的路徑、草叢，垃圾堆及花園是毒蜂常出沒的地方，要待別小心，應避免香水、化妝品吸引蜂的氣味及吸引毒蜂之光鮮多彩的衣物，若發現蜂類從身旁飛過時，不可用手拍打或衣物揮去，最好讓它自己飛走。

旗山醫院表示，被蜂螫後，如螫針留在皮膚上，則應儘速將刺針及或毒囊輕輕刮除，傷口用肥皂水或清水洗淨，蓋上紗布，以避免因費洛蒙再引來毒鋒，局部症狀可使用冰敷、止痛藥物，抗過敏藥及消腫藥物等，減少腫脹及不適；如四肢被螫傷， 必須休息、及患肢抬高，選免運動及肢體下垂加重腫脹。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女「中山北路防火巷墜亡」
獨／「侯友宜最想抓的男人」判死關鍵曝！陸幹赴台追2000萬贖
對流爆發！16縣市防「豪大雨襲」　雨神再淋1天熱區出爐
動滋券400萬張抽完！他把得獎數相加…驚見「超大BUG」
周揚青公開「與羅志祥友對話紀錄」　鬆口曝復合真相！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

快訊／對流大爆發！全台16縣市下班防「豪大雨來襲」　雨神再淋1天熱區出爐

防疫醫護的家人日常！IKEA超暖影片　感謝無名英雄背後的英雄

動滋券400萬張全抽完！他把得獎數相加…竟發現「超大BUG」：有少欸

秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」　防檢局緊急公告6種防治藥劑

高雄男遭虎頭蜂圍攻！全身狂螫50處傷口…呼吸衰竭險喪命

醫護獎勵金最新！衛福部：已發近28億　津貼只剩1~3月沒補件待發

看完直播仍霧煞煞！動滋券「電腦亂數抽籤」未揭露結果...網轟：脫褲子放屁

華航推「小小空服員體驗」　能穿迷你版制服、實際搭機飛上藍天

影／防止登革熱設置熱點區篩檢站　鄭文燦：擴大個案住家環境消毒範圍至400米

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

【社畜時代】是來上班還是來玩的 現在工讀生素質...?｜EP.241

潘瑋柏「結婚一定會講」許諾公開　老婆Luna成出道唯一認愛對象

周杰倫首開直播！「半小時斗內1億」　Live變魔術…「Mojito材料」都來了

威力彩31億獎號出爐！　一注中這7碼帶走史上最高獎金

吉娜見長毛兔怕到躲牆角　「這還叫兔兔嗎」「這個不是狗嗎」

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

快訊／對流大爆發！全台16縣市下班防「豪大雨來襲」　雨神再淋1天熱區出爐

防疫醫護的家人日常！IKEA超暖影片　感謝無名英雄背後的英雄

動滋券400萬張全抽完！他把得獎數相加…竟發現「超大BUG」：有少欸

秋行軍蟲首入侵「水稻育苗場」　防檢局緊急公告6種防治藥劑

高雄男遭虎頭蜂圍攻！全身狂螫50處傷口…呼吸衰竭險喪命

醫護獎勵金最新！衛福部：已發近28億　津貼只剩1~3月沒補件待發

看完直播仍霧煞煞！動滋券「電腦亂數抽籤」未揭露結果...網轟：脫褲子放屁

華航推「小小空服員體驗」　能穿迷你版制服、實際搭機飛上藍天

影／防止登革熱設置熱點區篩檢站　鄭文燦：擴大個案住家環境消毒範圍至400米

《新說唱2020》4導師名單曝光！　公布「大咖女歌手」新加盟

熊貓新規上路！8／10後申請外送員資格　需提交「終身良民證」

台灣武器以原住民命名　前艦長張競：需留心語意「避免誤會」

疫情改變生活習慣　台中市民線上申請交通事故件數半年破8萬件

桃園女攀五酒桶山突「啊一聲」不動了！　消防員擔架抬300米山路送醫

瑪莎拉蒂在台接連傳出火燒車意外　總代理：事故車並非原廠導入

快訊／北市大樓驚傳墜樓！30歲女中山北路防火巷墜亡

蔡英文參訪中衛讚「能挑選顏色是種幸福」　提醒國人防疫未結束

木村心美罕見淡妝終於美回19歲！　深U運動背心露微溝太撩男

不斷更新／威拉諾、廖乙忠皆化解得點圈危機　3局中信0比0樂天

懲罰變天堂！小鐘配對林莎嘴對嘴接牌　「這節目好好玩」小鬼虧：怎麼凸凸的

生活熱門新聞

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

館長兒子「被人踩斷腳」連續3個「蛤」中斷直播

泰籍移工染新冠　曾與女友逛桃園大賣場

男友吵著要她裝定位軟體！4大功能曝　過來人：超變態

徵人剝蚵試用期30元　內行人揭：婆媽爽賺

中威力彩捐2台賓士！1.6萬人狂刷留言慘了

威力彩包牌中獎率曝！下期56%開出頭獎

確診移工北部工作地點曝！同廠員工全採樣送驗

雨彈持續！6縣市豪雨警戒

更多熱門

相關新聞

賴清德：將推動南台灣轉型創新科技經濟區

賴清德：將推動南台灣轉型創新科技經濟區

副總統賴清德28日赴高雄參加「數位國力--人才循環大聯盟產業交流之旅」活動，他表示，全球人工智慧（AI）及5G時代來臨，誰能掌握先機，就可在國際占一席之地，而政府早已布局數位科技產業，奠定人工智慧物連網、大數據等基礎，邁向智慧國家發展方向，且藉由數位國力的提升，未來推動南台灣轉型成以創新科技為基礎的經濟區域。

李眉蓁論文風暴衝擊　江啟臣防線恐失守

李眉蓁論文風暴衝擊　江啟臣防線恐失守

生不逢時！電影一幕揭高雄40年前房價　1坪只要3.5萬元

生不逢時！電影一幕揭高雄40年前房價　1坪只要3.5萬元

衛武營文化中心設計大改　文化部判賠1.28億

衛武營文化中心設計大改　文化部判賠1.28億

黃捷轟李眉蓁婆婆物化女性　籲出面道歉

黃捷轟李眉蓁婆婆物化女性　籲出面道歉

關鍵字：

高雄虎頭蜂呼吸衰竭

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

艾力克斯13歲兒「種族歧視遭停學」

泰移工確診！科技大廠急公告：別前往桃園

黑心海鮮流竄全台　名單有五星飯店

動滋券電腦抽籤出爐29日簡訊通知

何美「突掏驗孕棒」：2個月了！

2天增9境外移入　醫曝「台灣誇張現況」：超級警訊！

瘦子身後的短髮妹太正！神網友搜出IG啦

王瞳、艾成今登記結婚！

方向燈只閃3下！歐系車「變換車道遭檢舉19次」挨罰5.7萬

花200元中15億！得主「投注方式」曝光

高雄總圖爆偷拍！少男自慰片全PO網　警急介入調查

汪跟別人男友視訊　忌妒臉超爆笑

即／威力彩31億2注均分　終結47連槓

停車格變露營地　退休老師駕車住20多天

快訊／再增5例境外移入指揮中心1400記者會說明

更多

最夯影音

更多
觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴

觀落陰看未來伴侶竟見相同紫光　在靈界飛越海洋！鳥、海豚相伴
中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

中獎指南！威力彩31億在等你！　曝最會中獎縣市、5生肖+3星座

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

林志穎當妻面被問「初戀」先裝重聽ＸＤ　媽媽很緊張：名字不用講！

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

外送員把拔猜拳輸了獲暖心處罰　女兒轉身甜蜜一吻：工作辛苦了

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

潘瑋柏「有了另一半」宣布結婚了！　老婆Luna是小13歲「上海最美空姐」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面