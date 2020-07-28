陳其邁公布教育政策提「六大策略」　再談滿天星計畫他這樣說…



▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選進入最後關鍵時刻，高雄市教師職業工會28日主辦教育政見說明會，僅有民眾黨候選人吳益政及國民黨候選人李眉蓁到場，民進黨候選人陳其邁則派代表。對於滿天星計畫，陳其邁回應由於該計畫所需預算高達400億，但在韓市府任內，僅剩不到4億，教育基金應優先使用於擴大辦理雙語教學等，對於公務人員因業務需求赴國外考察及學習，未來當選後會大力支持。

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁並無出席職業工會辦的教育政見說明會 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市教師職業工會28日主辦教育政見說明會，僅有民眾黨候選人吳益政及國民黨候選人李眉蓁到場，民進黨候選人陳其邁則派代表。陳其邁競選總部表示，今日陳其邁出席由美國在台協會、立法院及經濟部聯合舉辦數位國力論壇，接著前往高雄軟體園區與在地數位內容領域的業者座談，都是早已排定的行程，10日就曾親自前往該會拜會，因此指派教育政策小組召集人、英明國中退休教師陳武璋老師代表出席。

雖然人沒到，陳其邁也透過書面方式提出六大教育政策，透過「數位拉近城鄉」、「連結社區大學及高雄市空中大學之教學資源，完善終身學習教育資源網」、「多語學習，提升國際移動力」、「教學優化」、「智慧永續校園—兩年內國中小班班有冷氣」、「技職教育再升級」，希望全面提升高雄教育實力，藉由教育資源平權、培育優秀人才、在地國際化，讓高雄子弟不只是適性發展，也有對鄉土的深刻認同以及與國際接軌的能量。

至於外界關心的「滿天星計畫」，陳其邁表示，該計畫為韓國瑜在2020年總統選舉時所提出，全國所需預算高達400億之譜，但教育基金在韓市府任內，僅剩不到4億，在考量資源配置以及照顧高雄在地學生的前提下，教育基金應優先使用於擴大辦理雙語教學、補助年青人參加國際比賽、國際會議、 短期參訪、遊學等以及改善偏鄉數位落差。陳其邁也表示，對於公務人員因業務需求赴國外考察及學習，未來當選後會大力支持。

陳其邁也表示，他在2018年便提出國中小全面裝設冷氣政策，當選後將加速改善學校電力系統與裝設進度，電費將爭取中央補助共同負擔；並搭配以租賃取代買斷，減少初期設置成本；此外也將使用一級能效節能空調或儲冰式空調系統，除了節電，也符合中央擴大內需扶植節能產業，並打造校園綠建築，達成整體政策財政永續、能源永續。