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還給魚兒乾淨的家　台東縣府農業處積極清除魚礁覆網、垃圾

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▲▼ 還給魚兒乾淨的家，台東縣府農業處積極清除魚礁覆網及垃圾 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲還給魚兒乾淨的家，台東縣府農業處積極清除魚礁覆網及垃圾 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣長饒慶鈴縣長關心海洋資源復育，要求台東縣政府農業處清除成功鎮小港人工魚礁禁漁區覆網，經過2天的清理，共計清出約12公斤的廢棄漁網及垃圾。農業處長許家豪表示，清除人工魚礁區的覆網及垃圾，可以大大提高人工魚礁聚魚效益，延長魚礁使用壽命、防止漁場老化，提高沿近海漁業生產力。

許家豪指出，小港人工魚礁禁漁區為縣府依據漁業法所公告劃設的5處人工魚礁區之一，只要是使用網具類漁具的漁船，依規定都不得進入該區作業。漁業署在小港區已經投放約100座雙層式水泥礁、23座方型水泥礁及11座大型鋼鐵人工魚礁，根據漁業署對該區的魚類資源調查，平均每次調查可以記錄到131.8公斤，可見已達到相當豐富的魚類資源。

▲▼ 還給魚兒乾淨的家，台東縣府農業處積極清除魚礁覆網及垃圾 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

▲▼ 還給魚兒乾淨的家，台東縣府農業處積極清除魚礁覆網及垃圾 。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

農業處強調，由於部分漁民未按規定作業，導致網具覆掛於人工魚礁區，為清除人工魚礁區廢棄漁網、網具，今年向行政院農委會漁業署申請「活化人工魚礁區計畫」，並於7月中旬開始委託專業潛水人員清除，陸續清出12公斤的覆網、垃圾。

許家豪說，人工魚礁在海底提供新的棲地，讓藻類及附著生物得以在此生長，加上浮游生物聚集在緩流處，可以發揮聚魚效益、增加水產生物棲息空間，有效地增加魚類的種數和族群量，以永續漁業經營環境。

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