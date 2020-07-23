山中小屋突冒「一縷輕煙」　都市農夫裝潢祖產竟遭法辦　

▲峨眉湖光村日前遭民眾檢舉，疑似有民眾在山區放火燒垃圾。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

峨眉湖光村日前遭民眾檢舉，疑似有民眾在山區放火燒垃圾，當地轄區派出所接獲報案按「煙」索驥前往察看，果然一舉查獲傾倒廢棄物，雖當事人辯稱，土地是祖產，且不知在私人土地焚燒垃圾屬違法，仍遭依違反廢棄物清理法移送。

竹東分局富興派出所21日接獲當地村長報案指稱，位於峨眉湖光村某處疑似發生火燒山，警方隨即依檢警環聯合查察程序，通報新竹縣政府環保局及峨眉衛生所相關專業人員到場會勘，由於該處地處山區、人煙稀少，更無任何門牌及明顯標的物可稽，警方正苦思如何找到正確地點時，就看見山頭中冒出一縷清煙，一行人果斷按「煙」索驥，果然順「煙」發現傾倒地點。

▲警方循線調閱監視器畫面，特定出涉案車輛，並通知地主及其友人至派出所說明。



警方於現場發現燒毀的木材、鋁罐、玻璃等廢棄物，經環保人員初步研判為一般廢棄物，警方遂循線調閱監視器畫面，特定出涉案車輛，並通知地主及其友人至派出所說明。

地主表示，該地為祖產，只是他早已遷居至他縣，並未於該地居住，因正逢竹筍盛產期，才邀友人同樂，友人見房舍修繕產生的廢棄物無法處理，才提議原地焚燒，殊不知此舉已涉及廢棄物清理法。全案經警方訊問後，函送新竹地檢署偵辦。



竹東分局呼籲，早年在自己持有土地內燃燒物品乃為稀鬆平常之事，惟因時代的變遷，相關行為已立法律定罰則，本案案情已明顯涉及違反公共危險罪及廢棄物清理等法的範疇，請鄉親切勿以身試法，否則竹東警將依規查緝。

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