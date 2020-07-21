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熱氣球活動垃圾量增加　饒慶鈴慰勞清潔隊員並贈禮券2萬元

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▲ 熱氣球活動垃圾量增加，饒慶鈴慰勞清潔隊員並贈禮券2萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 熱氣球活動垃圾量增加，饒慶鈴慰勞清潔隊員並贈禮券2萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2020台灣國際熱氣球嘉年華活動在鹿野高台如火如荼展開，鹿野鄉公所清潔隊協助執行垃圾清理，也加強宣導教育民眾垃圾分類回收、維護整潔衛生等環境教育宣導，增加額外不少工作量，台東縣長饒慶鈴為答謝隊員辛勞，特於21日前往鹿野鄉公所勉勵清潔隊同仁，並頒發慰勞金禮券2萬元，感謝鹿野鄉公所清潔隊同仁的辛勞，也期勉清潔隊同仁繼續為優質的觀光環境努力。

饒慶鈴表示，2020台灣國際熱氣球嘉年華活動從7月11日起至8月30日在鹿野高台展開，開幕日起每天吸引遊客前往欣賞及搭乘體驗，根據統計光11日單日就湧進12萬人次，同時造成塞車及場地垃圾清理、廁所不足問題，感謝鹿野鄉公所清潔隊在活動期間協助執行垃圾清理，也加強宣導教育民眾垃圾分類回收、維護整潔衛生等環境教育宣導，因此增加額外不少工作量，非常辛苦。所以，特別指示環保局能夠挪出經費購買禮券慰勞清潔隊，也表達縣府及縣民的感謝。

台東縣環保局指出，熱氣球活動，帶動觀光產業、民生產業，更吸引全國旅遊人潮，相對也造成垃圾量的增加，部份遊客公德心不足，隨手丟棄垃圾，或未做垃圾分類，造成環境髒亂、觀感不佳且加重垃圾處理負荷，因此請鹿野鄉公所清潔隊協助執行垃圾清理外，也協助加強執行垃圾分類回收、垃圾隨手清理或丟入分類垃圾桶、維護整潔衛生等環境教育宣導工作，以期遊客主動清理垃圾，做好垃圾分類及資源回收，維護環境品質，減輕垃圾處理負荷，更能提升政府及活動的形象。

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