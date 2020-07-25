赴日前「要老婆另尋男人」…3年後返台見妻已產女怒告！法官：你自己造成

▲李姓男子2015年間向妻表明希望可以離婚，隨後就拋妻獨自赴日工作。（圖／翻攝自pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

李姓男子2010年赴陸與陸籍的謝姓女子結婚，婚後3年搬回台灣，未料2人才同居2年，李男就提出分居要求，並表示會請人幫妻子找一個條件好的男生改嫁，隨後就自行前往日本。事隔多年李男返台，得知妻子與許姓男子產下一女後，氣得提告謝、許侵害他配偶權。台中地院審結認為是李男自己拋妻在先，判2人僅需賠償5萬元。可上訴。

李男與陸籍的謝女2010年在大陸吉林登記結婚，2013年回台後2人一起於台中租房同住，謝女在先生安排下至一針織工廠工作。2015年7月間，李男突然向妻表明已對她沒感情，希望可以離婚，同時又以自己要赴日工作不再回台為由，表示會叫人幫忙介紹，要謝女另找對象，隨後就將房屋退租，拋下妻子自行前往日本。

謝女獨自在台期間，與老公當初請託代為照顧她的許姓男子發生關係，2人2016年5月產下一女。李男2018年間得知妻子與他人產子，氣得提告2人通姦、侵害他配偶權，並於法庭上主張，自己當初要妻改嫁都是氣話。

法庭上謝女喊冤稱，當初是李男不斷表示已交代親戚及朋友幫忙介紹男人，要她另找人結婚，縱容她與其他人結婚、交往甚至發生性行為。

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▲老公消失的這段期間，謝姓女子與1名許姓男子發生關係產下一女。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法官勘驗李男與謝女的對話紀錄，發現李男過去曾傳訊，「為了妳著想，妳就再找一個條件好的」、「2 、3 年以內找，妳超過40又不好找了」，而後來2人分居後，他仍多次透過skype與妻聯繫，「盼在2年內你找到好對象…故2年前就已托阿牟等」、「非常擔心你嫁不出去、故越快越好…要是一直纏在我戶口、請問還有比這更令人恐慌的嗎？」、「快去找對象，你嫁不出去，我受壓力最大，我也全力代找，盼你登臉書之類的徵婚」等話。

台中地院參酌上述對話，判定是李男無意履行與妻同居義務在先，又催促她趕快另覓結婚對象，所以謝女才與許男發生通姦行為，這點他無法推託過錯，認為李男求償60萬元金額尚屬過高，審結判謝女與許男僅需賠償5萬元。全案仍可上訴。

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