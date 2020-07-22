人妻拒跟老公恩愛…「棉被捲一條」放床中間！他再爆：還賞媽媽巴掌　求離婚

▲桃園人夫指控，妻子除了會對媽媽施暴之外，還拒絕他的求歡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫指控妻子生活作息不正常，還會對母親施暴，還撒手不管孩子的任何事情，又在床鋪中間用棉被折成長條狀劃分楚河漢界，拒絕與他行房，種種瑣事讓他決定提出離婚訴訟；人妻則提出錄音檔反咬丈夫及婆婆對他言語暴力。法院勘驗各項事證後，判准2人離婚。

人夫主張，婚後才發現老婆作息不正常，經常在半夜吃零食、看電視，影響到他的生活，經抗議仍依然故我，妻子因為晚睡導致情緒暴躁易怒，遇到小事就會口無遮攔謾罵，經常揚言要報警、告上法庭，讓家人、親戚朋友生活都受影響。妻子生下孩子後，又稱孩子是夫家的責任，所有事情應該都由他負責，完全撒手不管，2014年間妻子為了孩子洗澡的問題，竟出手狠摑媽媽一巴掌，自此婆媳關係徹底瓦解。

人夫表示，妻子在媽媽罹舌癌、牙齦癌時，不僅沒給予關懷，甚至還出言譏諷，「被割舌頭、報應、活該！」，咒罵媽媽，導致媽媽精神崩潰，整天擔心手術結果，加上思及妻子賞巴掌的景象又鬱鬱寡歡，身體健康每況愈下，種種「虐待」行徑已讓母親徹底心寒，無法跟妻子一同生活。

另外，人夫指出，自從孩子出生後，妻子屢屢用各種理由拒絕與他恩愛，還把棉被折成長條狀，擺在床鋪中間劃分楚河漢界，2人雖住在同一個屋簷下，但幾乎沒有互動、交談，感情日漸疏遠。妻子除了對母親施暴，還不斷報警製造衝突，2019年2月間更乾脆搬出住處，要他支付一千萬元才肯罷休，讓他心冷決定提出離婚訴訟。

▲人夫抱怨，妻子生完小孩後竟認為，孩子是夫家的責任撒手不管。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻則反指控，是夫家希望夫妻倆離婚，大姑除了曾用三字經辱罵她之外，還曾出手打她的頭，用電扇砸她，經常找麻煩，且丈夫將她視為囚犯般對待，私自用監視器監視她在家的一舉一動，又限制她的活動範圍，還默許婆婆拿螺絲起子威脅要拆掉房門門把，她是逼不得已才收拾行李離家。

桃園地方法院勘驗錄音內容發現，人夫曾對妻子惡言相向，「打給妳死，X你娘」、「妳這張嘴巴，總有一天被打爛」、「妳趕快去驗傷驗一驗，妳去法院告，還是告家暴」、「妳等下死在哪邊我不知道喔」；婆婆也曾罵人妻，「瘋女人、瘋女人，三更半夜吵來吵去不睡覺，做瘋狗，不要臉。」、「X妳娘卡好，真可惡」、「我若沒有給妳顏色看，妳今天不會清醒」，認為人夫、婆婆並非對人妻毫無刺激或挑釁舉動存在，也不是單純的被害人，認為雙方都有責任，判准2人離婚。

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