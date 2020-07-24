老少戀妻一走20年　他等到「報案派出所消失」才放棄

記者黃翊婷／綜合報導

阿強（化名）1993年間在新竹縣新豐鄉某紡織廠工作，認識年紀比自己小很多的小美（化名），兩人交往之後決定結婚，沒想到1999年間妻子無故離家，他一直等到原本報案的派出所都被合併了，仍沒有結果，這才心寒決定訴請離婚，並在今年7月獲得法官判准。

▲阿強遲遲等不到妻子回來。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

阿強在判決書中主張，和小美是透過朋友介紹認識，雖然兩人有年齡上的差距，但基於有人陪伴可以免於孤單，討論過後仍決定結婚，之後繼續留在紡織廠工作，直到退休才一起搬回尖石鄉居住、共同生活。

然而，1999年間小美突然無故離家，阿強遍尋不著也連繫不上，還曾在弟弟的陪同下前往派出所報警協尋，無奈20年來依舊音訊全無；不久前他再次詢問已經被合併的派出所，警員告知其實2004年8月間在台東曾找到小美，「但我不知情也沒接到任何相關消息，而且她被找到了也沒有返家與我同住，至今還是聯繫不上，我也不知道她住在哪裡」，最後實在等不下去，才決定訴請離婚。

▲小美離家後就與阿強完全斷了聯繫。

經過法院合法通知，小美並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。阿強的弟弟則證稱，他是在嫂子離家2年後才報警，可惜一直都沒有消息，如今兩人分居太久，就算真的找到人，恐怕也沒辦法繼續維持這段婚姻。

新竹地院法官認為，小美無故離家之後從未回去，也沒有再跟阿強聯繫過，考量到雙方主觀上都已無意維持婚姻，感情淡漠、破綻加深，難以期待還能繼續共營夫妻生活，最後裁定准許離婚，全案仍可上訴。