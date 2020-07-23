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人妻整天找架吵！喊「流產4次」被纏上：孩子找我要爸爸　人夫曝真相崩潰喊離

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▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲妻子整天鬧離婚，還稱自己流產4次，遭嬰靈纏身，人夫崩潰喊離。（圖／pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

台北一名人夫指控，妻子婚後不久就強迫他搬出家中，否則要離婚，甚至直接搬回娘家，過年也以流產為由不願與他家人共度，更經常在他上班時間奪命連環call，此外，妻子還4度謊稱流產，甚至稱因服用安胎藥產生腦瘤，又有嬰靈纏身導致無法工作，但經就醫後發現，妻子患有不孕症，根本無法受孕，讓他相當崩潰，訴請離婚，法官最後判准。

人夫主張，他與妻子2017年10月22日結婚，婚後與他媽媽及姊姊同住，但妻子婚後不久就要他搬出家中稱，若不一起搬出去就要離婚，還直接拿出已經擬好的離婚協議書要他簽名，最後在他的勸說下回到住處，但仍經常為了要不要搬出去與他發生爭吵，動不動就要離婚。

人夫還指控，妻子2018年12月就搬回娘家與他分居，2019年的農曆年還謊稱流產而拒絕與他回家過節，且同年月12日在他上班期間，妻子還瘋狂打了34通電話要他立刻帶其救醫，而因在工作，他於是請妻子叫救護車，但妻子卻為了由誰支付費用而跟他爭吵，過沒幾天就傳訊要他到戶政事務所辦離婚，且要將2人的是公開在家族群組中。

人夫提到，當天他表示時間無法配合，妻子隔日又傳訊表示，想改變，不想離開他，卻又稱要回家拿回個人物品及結婚金飾，態度反覆無常，讓他難以繼續忍受。此外，妻子婚後以要準備公職考試為由拒絕工作，最後卻放棄考試，完全無心為家付出，另外，妻子患有腦瘤及不孕症，幾乎不可能受孕，但卻4次謊稱流產，甚至表示是因服用安胎藥導致腦瘤，又有嬰靈纏身而無法工作，種種的原因，讓他不願再繼續忍受，決定訴請離婚。

對此，人妻反控，2人結婚後並沒有協議夫妻共同住所地，且她也有回到丈夫家住，是丈夫先傳訊給她稱，不歡迎她回家，甚至更換住家門鎖，還通報她家暴，2人沒有履行同居義務，不能把責任都歸咎於她。

人妻提到，雖然她有提出離婚，但事後2人以和好，並且有簽下協議書，代表丈夫已原諒她提出離婚的事，不能將此當作要離婚的理由。人妻憤怒表示，丈夫所言不實，為了離婚，竟然刻意說謊抹黑。

法院審理時，人妻母親也出面指控女婿的不是，但案經調查，人妻謊稱流產期間，僅有到牙醫診所、耳鼻喉科診所等就醫，不曾到婦產科就醫等，且事後被診斷出「無排卵之女性不孕症」，都有病例可佐證。

此外，人妻拒絕回丈夫家過年期間，曾傳訊，「過年遇到這件事不是我樂見、流產血塊大量剝落我比誰都難過」，甚至表示，「孩子天天來找我要爸爸，我都嚇到連工作都沒了」等，但事後卻傳送出遊照給丈夫，難認她因流產需要休養而無法回家，且足以認定她一直在說謊，導致夫妻間已失去了互信的基礎，也無法在維持婚姻，法官最後判准離婚。全案可上訴。

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