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等紅燈親睹感人一幕！女兒緊抓外送爸深深一啾　網淚讚：何時開始外送洋蔥

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記者曾筠淇／綜合報導

上班雖然很辛苦，但只要孩子一個擁抱、親吻，疲憊感總會瞬間全消。這名網友日前在等紅燈時，目睹了一名UberEats外送員載著女兒一起送餐，兩人感情相當融洽，女兒甚至還抓住爸爸的安全帽，將對方拉向前，用力「啾」下去，這則影片讓不少人看了都覺得心裡暖暖的，更直呼「好辛苦但也好幸福」。

一名網友在「爆廢公社」上發文表示，「停個紅燈看到這幕差點淚崩～～好幸福好感人的畫面」。從影片中可以看到，這名外送員其實相當辛苦，除了趕著送餐，還要照顧年幼的女兒，不過兩人互動卻相當溫馨，讓不少人看到後，立刻熱淚盈眶。

▲女兒給爸爸深深一吻。（圖／網友授權提供）

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▲女兒給爸爸深深一吻。（圖／網友授權提供）

女兒與爸爸先是做出了疑似在猜拳的動作，接著，孩子便伸出自己的雙手，拉住爸爸的安全帽，給予深深的一個吻，就算戴上口罩，仍抵擋不住既甜蜜又暖心的氣氛。由於女兒一直抓著不放，所以爸爸只好開大絕，輕輕搔癢她的胳肢窩，兩人互動相當親密。

不少網友看到後，紛紛留言回應，「這就是愛」、「就算再累都值得」、「有女兒真好」、「辛苦了，外送還帶著孩子」、「雞皮疙瘩！好感人」、「Uber Eats 什麼時候開始外送洋蔥了呢，看得我眼眶都濕了」、「一整天的疲勞都沒有了」、「最甜蜜的負擔」。

▼直到爸爸使出搔癢攻擊，女兒才肯鬆手。（圖／網友授權提供）

▲女兒給爸爸深深一吻。（圖／網友授權提供）

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