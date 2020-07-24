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外送越式烤肉飯！他強迫中獎「小黃瓜三倍券」臉綠掉　網笑翻：一瓜三吃

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▲▼越式烤肉飯配菜全是小黃瓜。（圖／翻攝自爆料公社）

▲配菜是小黃瓜、小黃瓜以及小黃瓜。（圖／翻攝自爆料公社）

記者黃可昀／綜合報導

每次訂外送都像在考驗人品，偶爾會踩到不符合期待的大地雷！一名網友昨天透過外送平台foodpanda訂了「越式烤肉飯」要價90元，加外送費20元總共110元，打開後肉片幾乎蓋滿白飯區域，但視線往右邊一掃心整個涼掉，「老闆怎麼好意思三格都放小黃瓜？」

原PO在臉書社團《爆料公社》表示，昨天晚餐點了一家沒吃過的越南料理，單點越式烤肉飯加外送費共110元，本以為越式烤肉飯和一般便當一樣，有主菜、白飯及3樣配菜，結果收到餐點並打開的那一刻都傻了，右邊三格各擺了2片小黃瓜，讓他懷疑自己是否被老闆坑了，雖然肉片給得很有誠意，但配菜竟然清一色都是切片生黃瓜，「還是越式烤肉飯都長這樣？」

請繼續往下閱讀...

▲▼越式烤肉飯配菜全是小黃瓜。（圖／翻攝自爆料公社）

▲其他客人也反應相同狀況。（圖／翻攝自爆料公社）

查看這家店在外送平台上的評價才發現，7月11日也有一名用戶留下1顆星負評，理由是「生小黃瓜切片也是一道菜色？」這樣一個便當要價90元CP值不高。

網友回應，「早中晚飯後敷，消眼睛水腫的」、「一瓜三吃啊，第一塊直接吃，第二塊配飯吃，第三塊配肉吃」、「你抽到小黃瓜界的三倍券」、「我用foodpanda點到雷店一定給五顆星，不能只有我吃到。」

但很多人替這家店平反，正宗的越式烤肉飯本來就沒什麼配菜，大多是白飯配肉，頂多加一點黃瓜絲、番茄點綴，「呃認真說，你在越南吃的話是真的長這樣⋯不然就是多兩片番茄兩片生菜或醃蘿蔔」、「越南料理的飯差不多都長這樣，所以去這種店還是乖乖點河粉就好。」

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