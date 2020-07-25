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OL要求「徒手拿16杯手搖飲」上樓　外送哥最療癒反擊...網洗版喊爽

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▲網友們看完結局都覺得很痛快。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲客人總共點了16杯，還有8杯在另一個箱子裡。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

「徒手拿16杯手搖飲。」一名外送哥日前接到訂單，女客人指定將飲品送上樓，但因疫情緣故有管制，對方竟要求他，不要帶Foodpanda的箱子或穿制服。爭議爆發後，奧客行徑被罵翻，昨晚外送哥現身透露後續發展，神轉結局讓大家直呼，太爽快了。

►管理員會擋！客叮囑「徒手拿16杯手搖飲」上樓　備註震驚他：脫光上半身？

請繼續往下閱讀...

為了滿足廣大網友的好奇心，外送哥在「爆廢公社二館」發文透露後續，當時他在1樓大廳打給女客人，表示因為公司有規定，工作時要穿著制服，所以無法配合對方要求，「我也只穿著這件衣服而已，沒辦法脫光上半身喔，需要您親自下樓來拿喔！」

聞言，OL不耐煩地說，「我就在上班啊！沒辦法下來拿啊！備註不是打的很清楚了嗎？」而外送哥則表明，若對方無法下來取貨，他將一五一十地回報公司，這樣此訂單將會被取消，至於退費問題，她必須自己聯絡客服。

▲網友們看完結局都覺得很痛快。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲訂單備註。（圖／翻攝自爆廢公社）

一席話終於成功讓女客人妥協，直說「好好好，你在樓下等我一下，我下去拿！」而劇情也即將邁入高潮。

外送哥：您好，這是您訂的16杯大杯飲料。（邊說邊把16杯飲料迅速拿出來，放在大廳桌上）

OL：欸，等一下！沒有袋子你要我怎麼拿？

外送哥：因為...您沒有買袋子喔！

OL：你怎麼不提醒我拿袋子下來？

外送哥：我以為您知道自己沒有買袋子，也知道自己訂了16杯大杯飲料，不可能徒手拿上樓，所以我就沒有多說了。

OL：......（被堵到無言以對，趕緊打電話向同事求救）

OL：快點下來幫我拿飲料啦，欸有16杯，記得拿袋子下來！

外送哥：祝您用餐愉快！（看著她的冏樣，我帶著真心的微笑，對著她笑著說出這句話，轉身離開！）

後續發展再度受到熱烈回響，網友們不禁笑回，「哥哥做得好」、「這單應該是收負評了！但是你完全合理沒問題」、「這個結局很可以XD我喜歡」、「看完就覺得爽～」、「你的解決方法真棒，好療癒」、「爽啦！這種就是欠教育」。

▼網友們看完結局都覺得很痛快。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友們看完結局都覺得很痛快。（圖／翻攝自爆廢公社）

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