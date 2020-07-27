夏日最辣一幕！直擊南部妹子「穿比基尼騎車」超豪放　1.4萬人激動：求正面

▲墾丁人說這景象在當地很常見。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

最近這幾天高溫動輒飆破35度，但比豔陽更火辣的是南部妹子！一名男網友貼出4張照片在臉書引起轟動，他開著大卡車停等紅綠燈時，前方有4名機車騎士，其中3名妹子直接穿著比基尼騎車，姿態相當自然大方，但頭上還是戴著安全帽沒忘記安全，如此衝擊又矛盾的景象讓網友們全嗨了，直呼「馬上叫車南下！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》表示，「國境之南的夏天就是要醬子！」前方3名騎機車的辣妹膚色黝黑、體態穠纖合度，穿著比基尼讓每一寸肌膚沐浴在南台灣的陽光下，光看背影就讓人移不開視線。最逗趣的是，畫面右方還有一名穿著藍色防曬衣的女騎士，全身包緊緊超怕被太陽曬到，下半身也穿黑色長褲，手套、脖圍樣樣來，和旁邊3名妹子的清涼風格形成強烈對比。

請繼續往下閱讀...

照片曝光一天就吸引1.4萬人按讚，網友紛紛留言，「本日最棒的貼文」、「求正面」、「我決定到恆春養老」、「小琉球跟綠島的路上也是這樣，超養眼」、「如果接近墾丁的話，很多都這樣欸，之前去滿街跑都是比基尼辣妹」、「她們機車踏板上好像都放置著蛙鞋～～應該有水上活動。」

網友提醒，這樣穿雖然很涼快，但防曬工作還是得做確實，「這個100%曬傷，超痛」、「看就覺得屁股好燙」、「會疼好幾天，然後跟蛇一樣蛻皮」、「這樣根本更熱，皮膚直接火烤。」