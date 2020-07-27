外送哥「暫停板橋人行道」忙取餐！秒被拍照檢舉　他整晚白跑...風向一面倒

▲吃上一張600塊錢紅單。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

外送工作不僅得到處奔走，取餐、送餐的過程中，經常處於分秒必爭的狀態。新北一名外送哥日前到手搖飲店取餐，沒想到才在人行道暫停一下，就遭民眾拍照檢舉，一張紅單讓他整晚都白跑了，忍不住發文吐露苦水。

外送哥在爆怨公社發文直呼，「真的覺得這制度變得很噁心，我就兼個差送餐賺點零用錢，當晚都白跑了，地點板橋中正路的手搖飲店，取個餐也要偷拍。」

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他表示，小巷、轉角都是紅線，附近車格也都停滿，「我停人行道是靠旁邊，上方也還有騎樓可走，到底影響你他X什麼鬼，少在靠北違規就違規，或不會停遠一點，你騎車買飲料會停最少100公尺以上？」

最後，外送哥也不禁感嘆，「有車格誰會刻意不停，罰單還是要繳，只是發洩一下。」而大部分網友都能理解，紛紛回應「真的很辛苦，還是要注意安全，有些白目就是很針對」、「愛檢舉的假正義，最好一輩子都不要違規」、「最讓人感到心寒的絕對不是罰單，而是那些正義魔人，不過也是討個生活嘛，不然就是跟人戰法律，不予置評，樓主加油」、「檢舉是吃飽太閒」、「台灣人最不缺的就是正義魔人」。

po文也釣出許多相同或類似行業著辛苦人，直說「只能說你辛苦了...我懂你的感受」、「板橋不意外真的，我在板橋被檢舉了5張」。不過也有網友舉出前幾天發生的慘案，有外送員人行道狂飆撞飛路人，「沒發生在自己親友身上大眾都無感。」