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管理員會擋！客叮囑「徒手拿16杯手搖飲」上樓　備註震驚他：脫光上半身？

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▲客人總共點了16杯，還有8杯在另一個箱子裡。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲客人總共點了16杯，還有8杯在另一個箱子裡。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送哥昨日接到訂單，對方叫了16杯手搖飲，並指定送上樓，由於疫情緣故，外送員會被管理員阻擋，天兵客竟要求，不要帶Foodpanda的箱子或穿制服，讓他錯愕不已，「哈嘍客人！請問一下...這樣子是要我脫光上半身嗎？」

外送哥在爆廢公社發文訴苦，客人訂了16杯飲料後，在備註寫上「請送到樓上，上班中無法下去拿；送上來時請單拿飲料就好，不要帶Foodpanda的盒子或制服，因為管理員會擋，謝謝。」

請繼續往下閱讀...

一席話瞬間點燃怒火，外送哥不禁直呼，「這是要我脫光上半身嗎？天氣熱到人都要被烤熟了，我當然就只穿一件制服而已呀，然後有沒有人可以教我，要怎麼光用手，把飲料送上樓？」

他也提到，當時是用餐高峰期，光是餐點就快塞滿外送箱，根本不可能另外帶衣服，至於客人的備註，在按下「以取餐」前是看不到的。

▲客人總共點了16杯，還有8杯在另一個箱子裡。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲這樣的要求太誇張了。（圖／翻攝自爆廢公社）

對此，網友們紛紛替他抱不平，「直接向客服反應客人的要求不合理，很明顯該棟建築的管理室就是不允許外送人員上樓，但顧客想鑽漏洞」、「管理員都禁止了，就請他下來拿吧」、「拿兩杯上去，跟他說其他都在車上」、「知道那麼鳥毛還不會請人一起下去幫忙拿，87無極限」。

也有不少人打趣道，「脫阿~怕啥？哥是有肌肉的好嗎」、「好險你裸上半身身材能看」、「哥身材好...脫就脫，飲料有胸肌夾著（誤」、「不是單純的訂餐，應該是找你拍SWAG」、「一定是想窺探你的肉體」。

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