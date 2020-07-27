牛、羊友做什麼都不對！12生肖「農曆6月運勢」曝…這4生肖財運爆表

文／湯鎮瑋

從每月的職場工作、理財投資、人際桃花等整體運勢詳細預測，是幫助您安排重要事項的參考依據！讓您在良辰吉時謀定而後動，錢鼠年壞運閃開、好運不間斷！

國曆：7/21～8/18 農曆：6月

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鼠：（★★★）本月整體運勢回暖！工作認真做，生活也要開心過！把時間用在正經事情上，去彌補前面沒有做好的工作。雖有投資機會，但是孰好孰壞，還得經過一番篩選。此外，注意自己在不同場合的說話方式，以免禍從口出。

牛：（★）運勢低調的一個月。在事業方面，需要謹慎調整某些細節，才能完全掌控局面；理財上則需要進一步審視當前的投資，或許有盈餘，但未雨綢繆更是要緊。在愛情中要盡量表達想法，避免太多灰色地帶造成困擾。

虎：（★★★★）貴人星坐鎮的月分，工作上只要不懈怠，就有機會得到上司欣賞與肯定，加薪或升職的可能性高。本月聚會多，雖可交換財資情報，但應酬開銷也不少。愛情好事近了，有伴者可望進入下一階段；單身朋友也容易遇到好對象。

兔：（★★★★）三合助運，事業上會小有心得與收穫，不過不可大意，尤其愈是親密夥伴，才是愈需要講清楚說明白的對象。此外這個月也應減少無謂的應酬，顧及健康還能省錢。感情好機會不多，只能靜心等待有緣人了。

龍：（★★★）運程雖偶有困阻，亦能有女性貴人扶助而逢凶化吉！事業上一分耕耘、一分收穫，多學多做絕對有好處。不過要克制一下娛樂花費，太多人際聚會讓荷包大失血。感情上莫讓瑣事剝奪談戀愛的時間，用心就會贏得好的回饋。

蛇：（★★）注意細節才能杜絕禍患！本月工作失誤機率大增，魔鬼藏在細節裡，不可仗恃自己能力好而忽略最基本的項目。除了要謹慎理財，並要小心看管財物，慎防盜劫之災。感情上調理好自己的心態，免得被人乘虛而入。

馬：（★★★★★）本月運勢大躍進，各方面雨過天晴！事業雖然偶有阻滯，若能平常心面對，阻力亦是助力！趁著運好時鞏固理財情資，雖不見一時進帳，但有助於長遠收益。不妨在感情相處上增添浪漫情懷，讓對方感受到你的用心。

羊：（★）運勢大起大落，讓你的心也跟著動盪不安。本月整體來說以安住心性為要，或可尋求宗教支持、或可請教親友，總之一定要求救，才能在暗潮洶湧之中全身而退。時值炎夏，如要戲水或從事戶外活動，一定要安全至上。

猴：（★★★★）運程順暢！龐大的工作業務也可以穩定完成，成績亮眼；加上貴人相挺，財運投資也頗為理想，但必須認清目標，以免徒勞無功。 如有心儀異性，要把握時機向對方表白，鑽牛角尖的後果，恐怕只是再錯過緣分。

雞：（★★）這個月運勢欠佳，事業上會遇到不少阻力，讓原本簡單的事情變得複雜，以平常心對待逆境。財運方面差強人意，不利投資，警惕陷入圈套導致破財。感情若要順利，就要增加溝通，沉默以對恐怕帶來更多誤解。

狗：（★★）這個月凶中藏吉，雖事業稍有困阻，但若能善用人脈資源，必有好的解決。切勿沉迷虛擬的網路遊戲，否則不但耗費大量錢財，還會降低真實生活的品質。 感情上的選擇要以大局為重，不妨與家人多做討論後再決定。

豬：（★★★）本月少了吉星助力，是好事多磨的月分。工作上有很多瑣事需要親力親為，心要定下來，以免忙中有錯。財運耗損，本月尤其不利偏財，不宜投資，先把錢存進銀行裡吧！避免將感情和金錢混為一談，才有利關係的長久。

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