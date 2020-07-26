逆向過斑馬線「再騎人行道」！外送員衝撞無辜路人…男四腳朝天翻2圈倒地

記者徐愷昕／綜合報導

桃園一名外送員疑為了搶快，直接將機車逆向騎上人行道，當場撞上一名從屋內走出的男子，男子遭撞後一度四腳朝天、重摔在地。而該驚悚影片被PO上臉書《爆料公社》後，網友看完紛紛驚呼「好恐怖」，希望政府能立法來遏止這種歪風。

▲桃園平鎮區23日下午一名外送員逆向騎上行人道，當場撞上一名無辜男子。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

桃園平鎮區23日下午3時許，一名外送員騎車途中疑趕時間，竟直接逆向穿越斑馬線後再騎上人行道，此時他完全沒有發現前方一名男子正從建築物裡面小跑步出現。從畫面可見原本男子出門前還有看一下左側，但他沒想到右側也會有機車竄出，當場被撞個正著。

男子遭撞後往四腳朝天，往左翻了2圈重重摔在地上，肇事外送員則是連人帶車側身倒地，一旁停放路邊的機車也受波及。該事故影片被網友貼上臉書《爆料公社》，引發熱議，有人留言諷刺這是外送日常，也有人質疑「難道現在紅燈右轉已經是SOP，不然怎麼很多人都這樣操作」。

許多網友紛紛於底下留言表示，「這要送幾百趟陽春麵才能賠」、「職業駕駛是很辛苦…但不是理由」，覺得被撞的人真的很衰，認為政府應該加重人行道騎車的罰則。至於外送公司則回應稱，會加強員工交通安全訓練，但並不會對外送員做額外的懲處。

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▲桃園平鎮區23日下午一名外送員逆向騎上行人道，當場撞上一名無辜男子。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）