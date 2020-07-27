安卓用戶當心！這些修圖App有惡意　需儘快從手機中刪除

▲安卓再度傳出惡意程式入侵，幾乎為修圖軟體。（圖／取自免費圖庫Flickr）



記者謝仁傑／綜合報導

最近幾個月來，安全研究人員多次發現Google Play商店有許多惡意軟體，安卓用戶當心了！Google在意識到這些危險後，加緊對App的盤查，發現了帶有詐欺性廣告行為的19個應用程式，這些App大多都是照相或修圖軟體。安卓惡意軟體已不是什麼新鮮事，用戶們需要謹慎嚴防潛伏在Google Play中的陰影。

安卓用戶是否有發現自己會隨機瀏覽數十個Play商店頁面、欄目和類別，搜索一些應用程式和遊戲安裝在設備上的情況？若有出現這樣的狀況，用戶可能需要花費一些時間來清理手機中潛在的惡意內容。

這組惡意程式最糟糕的是，它們會使用戶的手機無法順利運行或進行正確安裝，且在下載後不久就會刪除了自己的啟動圖標，儘管報告中並未提及這組惡意程式會對用戶個人訊息或財務資料造成影響，但對於進行卸載會造成不必要的困難。

一旦用戶下載了惡意程式，Google Play就無法防止這種侵害，因此用戶必須手動刪除每個手機中的惡意程式。這些App的下載次數超過350萬次，根據最新的報告中顯示，多數人都可能成為受害者。

．Auto Picture Cut

．Color Call Flash

．Square Photo Blur

．Square Blur Photo

．Magic Call Flash

．Easy Blur

．Image Blur

．Auto Photo Blur

．Photo Blur

．Photo Blur Master

．Super Call Screen

．Square Blur Master

．Square Blur

．Smart Blur Photo

．Smart Photo Blur

．Super Call Flash

．Smart Call Flash

．Blur Photo Editor

．Blur Image

＃ 對面的女孩看過來～～

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