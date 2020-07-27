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竹縣輔導私幼「公共化」　另建3所非營利幼兒園

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▲妹妹,畫畫,幼兒園,女兒,小孩,學習,教育。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲新竹縣政府推公共化幼兒園，希望減輕家長育兒負擔。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

實習記者莊子誼／綜合報導

新竹縣政府鼓勵私立幼兒園「公共化」，讓家長能以合理價格安心托育，109學年預計有12所私立幼兒園申請加入，屆時，準公共幼兒園總數將增加到32所，合計2025個名額供幼童入學。此外，新竹縣府將建置3所非營利幼兒園，落實「新增50班幼兒園」政策，減輕家長育兒負擔。

新竹縣長楊文科表示，教育處輔導私幼，以「符合收費數額」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公共安全」、「教保生師比」及「教保服務品質」等6項要件，與政府簽訂合作契約並成為準公共幼兒園，提供準公共教保服務，提供雙薪家庭評價的托育選擇，盼年輕人「願婚、敢生、樂養」。

楊文科提到，人口新興都會區竹北的公共化幼兒園不足，109學年新增的12所，有6所位於竹北，共864個名額。此外，為落實縣長提出的「新增50班幼兒園」政策，縣府新建嘉豐、文興及竹東等3所非營利幼兒園，目前已開始招生並完成抽籤，總計27班、768個名額。未來將加蓋湖口文小、竹北文小十、博愛國小等3所非營利幼兒園，共21班、560個名額。

準公共幼兒園1個月收費4500元，非營利幼兒園1個月3500元。

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新竹縣公共化幼兒園非營利幼兒園

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