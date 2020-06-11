新豐最毒海岸3月開挖1萬3千噸　竹縣府爭取1.1億辦理西側防護



▲新竹縣政府環保局2018年開始移除新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置物。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府環保局2018年開始移除新豐鄉鳳鼻隧道西側海岸非法棄置物，2020年3月已完成清除集塵灰等有害廢棄物約1萬3千多噸，並設有石籠工程，避免後續西側海岸受到侵蝕。此外，為針對國土嚴重流失處加強侵蝕防護，工務處爭取到經濟部水利署核定工程總經費1億1,756萬元，辦理新豐垃圾掩埋場的西側海岸防護工程，已於2020年5月底上網公告招標，工程日曆天270日。



縣長楊文科表示，由於新豐海岸漂沙方向由北往南，長期缺乏海岸輸沙補助，再加上突出海岸地形，易形成波浪能量集中現象，加速侵蝕海岸沙灘與灘崖崩落災害，為完善海岸環境問題，本工程可以提高海岸防護，並採用天然材料以柔性工法，降低工程措施對海岸生態環境之影響，達到海岸侵蝕防治、防止國土流失的目標。

▲為針對國土嚴重流失處加強侵蝕防護，工務處爭取到經濟部水利署核定工程總經費1億1,756萬元，辦理新豐垃圾掩埋場的西側海岸防護工程。

工務處表示，本計畫針對新豐垃圾掩埋場西側的海岸段抑制波浪溯上、堤趾沖刷加劇灘崖崩塌等問題，主要有3個防護工程作業，施作「拋石護岸」長度520公尺，降低海岸侵蝕災害，減輕波浪衝擊崖腳堤趾負擔；「疏濬養灘工作」預定由頭前溪口沙洲供應，約10萬立方公尺養灘土砂；佈設「潛沒式離岸突堤」4座，配合於其海側進行人工養灘作業，加強沙灘穩固與減緩養灘粒料流失。

工務處表示，在工程疏濬運土期間，施工車預定行經新月沙灣、崇義、尚義海岸高灘，也會針對沙灘遊憩景點有具體動線管制及交維設施佈置，施作施工便道，施工期間也會進行揚塵抑制措施，降低施工對民眾的困擾。

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