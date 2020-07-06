台灣獼猴狂吃水蜜桃「產量少20公頃」　農委會：樂意補助

▲台灣獼猴偷吃水蜜桃，讓尖石農民相當困擾。（圖／翻攝臉書《新竹尖石鄉旅遊粉絲頁、記者王兆麟翻攝）



記者許展溢／台北報導

近年台灣獼猴危害水果事件不停傳出，日前新竹縣尖石鄉盛產水蜜桃受到慘重波及，原本產地本來就因4月低溫災害，現在又加上獼猴亂入，整體產量大幅下降，僅剩3成能當禮盒賣出。農委會主委陳吉仲今（6日）表示，都有相關協助方案，各地有此狀況，很樂意補助。

尖石鄉公所農業課表示，今年受低溫災害影響，產量僅50％，相當於剩下97.5公頃的水蜜桃，結果彌猴偷採的結果後，產地直接少了20公頃的水蜜桃，減少20%讓農民打算販售的禮盒僅剩3成，導致這次旺季銷售會變成「數量相當有限，賣完就沒了」。

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尖石鄉公所提到多次接獲農民反映，也知道山區的作物被台灣獼猴偷吃，不過礙於「彌猴災害」無法算是天然災害損失的一環，以及《野生動物保育法》規定不得以不人道方式捕殺，因此僅能透過鞭炮、設置陷阱等方式「驅趕」獼猴們，但效果都不佳。

對於此狀況，陳吉仲表示，全台各地山裡面中，很多水果都會受到獼猴影響，林務局有完整補助方案，盡量採取生態平衡，築起相關電網，不要引響農民即將收成水果。陳吉仲強調，都有相關協助方案，各地有這樣的事情，都很樂意補助。

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