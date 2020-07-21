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高雄男「大字型」醉倒暗黑道路　躺鬼門關前...民眾驚呼：別害人

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▲▼ 林園有民眾喝到爛醉醉倒路上，民眾路過緊急報案。 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲林園有民眾喝到爛醉躺在路上，民眾路過見狀報警。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

警察單位常用「醉不上道」當標語，但高雄林園區卻有一名男子「醉到躺地」！這起事件發生在18日深夜11點多，林園分局大寮所副座與同仁在路上巡邏時接獲報案，表示在燈光昏暗的三隆產業道路上，有人躺在路上呈現大字型，倘若有車子經過沒有注意到，很可能撞上、十分危險，警方到場後發現男子渾身酒味，醉到斷片，好不容易被叫醒，卻完全不曉得自己從何而來，但他堅持自己沒事不願就醫，最後開巡邏車帶他回家才解除這場路上驚魂。

根據警方表示，這名68歲的曾姓男子其實家就住在產業道路附近，但他喝完酒，徒步走回家的路上，因為不勝酒力，醉倒在產業道路上，直到民眾報案、員警到場將他拍醒，他才稍微清醒一點，但詢問他為何躺在路上，他一律回答不出來，顯然已經醉到斷片，員警指出，這位先生雖然沒有酒駕，可是醉到躺在路上也是很危險的行為！

▲▼林園有民眾喝到爛醉醉倒路上，民眾路過緊急報案。 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲員警叫醒喝醉的民眾後仍不放心，開巡邏車載他回家。（圖／記者黃子倩翻攝）

而男子的家人看到員警開巡邏車載他回來，也不斷責罵他，要他下次不要再喝那麼多，飲酒過量的結果，睡在不該睡的地方，很有可能因此引發車禍意外，而這名曾先生事後也不斷向家人以及員警道歉，並保證下次再也不會讓大家擔心。

林園分局藉此事件，提醒民切飲酒切勿過量，應審視自己身體狀況，更不可飲酒開車，避免造成自己及他人的生命危險。

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