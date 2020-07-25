冶豔DJ「穿極細高衩比基尼」刷盤　「節奏乳動」辣爆眼球…三角洲照曝光惹禍！

▲「Ngan 98」上台表演穿著火辣，引起警方注意。（圖／翻攝thanhnien.vn下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少會到夜店、酒吧玩樂的女生，都會不吝嗇穿著清涼展現身材。近日一名越南的辣妹DJ「Ngan 98」受邀到當地一間夜店表演時，穿著相當火辣的上台表演，不少粉絲前往朝聖之餘，拍下許多「Ngan 98」的現場照片，PO上網路之後立刻惹火當地警方，認為她穿著妨礙風化，立刻著手調查。

綜合外媒報導，「Ngan 98」過去以性感DJ出名，有大批粉絲追隨，她所到的表演之處，氣氛都相當火熱，加上她的穿著不了相當少，不吝嗇秀出好身材。近日「Ngan 98」到一間夜店表演，穿著超高衩的比基尼，外面僅罩著一件薄紗，微小的布料讓「豪邁車頭燈」就在崩解邊緣。

▲性感露出側乳的她，認為是追求平等、自由的生活。

不少粉絲看到偶像DJ穿得如此火辣，立刻拿起手機拍照並且放上網路，越南警方看到「Ngan 98」的照片被大量瘋傳，認為有損國家文化、社會風化，相當憤怒決定立刻調查該間夜店是否有從事性交易，以及準備傳喚「Ngan 98」到案說明。

不少支持的網友、粉絲則表示，「真的沒有這麼誇張」、「還是有衣料在身上」、「警方不要大驚小怪了」。「Ngan 98」則表示，她只做她自己想做的事情，別人如何評論她一點都不在意，並且想要捍衛平等、自由，而不是穿比基尼就是錯誤。

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